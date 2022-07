Kamala Harris, la opción más valorada por los demócratas para suceder a Biden

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se torna como la opción más valorada entre los simpatizantes del Partido Demócrata para suceder a Joe Biden en la presidencia si este finalmente decide no optar a la reelección en 2024.

Así se desprende de una encuesta realizada por NewsNation-Decision Desk HQ publicada este mismo jueves, que otorga a Harris un 31 por ciento de los apoyos entre los demócratas consultados, según recoge el diario estadounidense 'The Hill'.

Tras la vicepresidenta, la opción que cobra más fuerza es la del gobernador del estado de California, Gavin Newsom, quien es considerado por el 17 por ciento de los encuestados como la fórmula ideal para presentarse a las elecciones de 2024, donde previsiblemente podría enfrentarse al expresidente Donald Trump.

Ya a una mayor distancia se encuentran otros importantes nombres del espectro demócrata estadounidense, como el senador Bernie Sanders, quien se enfrentó a Biden en las primarias de 2020 y que ahora recibe un trece por ciento de los apoyos.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, por su parte, convence al diez por ciento de los encuestados, mientras que la representante Alexandria Ocasio-Cortez; la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, o el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, también se encuentran en la terna pero con menos de un diez por ciento de los apoyos.

Otro de los aspectos más relevantes que arroja la encuesta es que el 61 por ciento de los encuestados prefiere que Biden no opte a la reelección, una postura que se reduce al 30 por ciento entre los estadounidenses reconocidos como afines al Partido Demócrata.

Si bien es cierto que Biden y su equipo de funcionarios de la Casa Blanca ha reconocido en más de una ocasión las intenciones del actual mandatario de optar a revalidar el cargo, esta no es la primera encuesta que muestra cierto descontento entre el sector demócrata con el presidente.



Una encuesta de 'The New York Times' publicada a comienzos de mes ya adelantaba que el 64 por ciento de los demócratas vería con buenos que su candidato para las presidenciales de 2024 no fuera Biden, cuya popularidad ha ido en picado en los últimos meses y ya ronda el 60 por ciento de desaprobación, en parte por la inflación económica.

La encuesta de NewsNation-Decision Desk HQ se ha llevado a cabo entre el 22 y el 24 de julio, y reunió la opinión de unos 1,000 votantes registrados, si bien es cierto que el número exacto de encuestados varió según la pregunta.