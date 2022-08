Trump califica a Pelosi de “loca” por visitar Taiwán

“¿Por qué la loca de Nancy Pelosi está en Taiwán?”, fue la crítica del expresidente Donald Trump tras enterarse de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi a Taiwán.

El exmandatario reaccionó a través de su red social Truth Social. “Siempre causando problemas. Nada de lo que hace sale bien (Dos juicios políticos fallidos, perder la Cámara, etc.)”, añadió.

La presidenta y otros cinco miembros demócratas del Congreso aterrizaron en Taipei, lo que la convierte en la funcionaria electa de Estados Unidos de más alto rango en viajar a Taiwán luego de que en 1997, el presidente de la Cámara de Representantes de ese entonces, New Gingrich, visitará la nación, según reportó The New York Post.

La semana pasada, la oficina de Pelosi había anunciado la visita a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, pero evitaron mencionar Taiwán hasta después de que se estuviera en la nación asiática.

“La visita de nuestra delegación del Congreso a Taiwán honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán”, expresó la presidenta de la Cámara de Representantes por medio de un comunicado.

El gobierno chino dejó en claro que consideraría la visita como un respaldo de Washington a la independencia de Taiwán, reportó The New York Post.