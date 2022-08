La abogada de Amber Heard renuncia al caso contra Johnny Depp; la actriz se busca un nuevo equipo

La actriz Amber Heard, contrató un nuevo equipo de abogados para el juicio de apelación contra su exesposo Johnny Deep. Elaine Bredehoft, la abogada que la representó en el juicio, ya no formará parte del equipo de la actriz, según la revista Hola, Bredehoft renunció a seguir siendo parte de su defensa.

“Es el momento perfecto para pasar la batuta”, explicó Elaine. Según la revista, la relación de ambas sigue siendo "cordial". “Le prometí a Amber y a su equipo mi total cooperación y asistencia a medida que avanzan en un camino hacia el éxito”, expresó Bredehoft.

Heard busca apelar el juicio que perdió contra Depp y por el que fue condenada al pago de $10 millones. Para esto, contrató a David Axelrod y Jay Ward Brown, del bufete de abogados nacional Ballard Spahr, quienes representaron exitosamente al New York Times contra la demanda por difamación de la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin.

Según expertos que conversaron con el New York Post, este es un paso positivo, que pudiera aventajar a Amber Heard en su intento de apelación, asegurando que si la actriz no conseguía un equipo de expertos en apelaciones no podría lograr su objetivo.

“Un tribunal diferente justifica una representación diferente, particularmente porque ahora está saliendo a la luz tanta evidencia nueva”, dijo el representante.

La abogada civil de Texas, Katherine Lizardo, que siguió de cerca el juicio, dijo que esperaba el cambio en el equipo legal y señaló que beneficiaría a Heard. “Este es un buen movimiento para ella porque le daría un punto de vista legalmente diferente al del abogado litigante”, dijo Lizardo a The Post.

Los abogados de apelación son una “raza diferente” de abogados que son expertos en el campo del derecho “especializado y matizado”, explicó Lizardo.