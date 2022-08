La frase que se le atribuyó erróneamente a Albert Einstein

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes” es una frase que se le adjudica desde hace varios años al físico Albert Einstein (1879-1955), no sólo en distintas publicaciones en internet sino también en artículos periodísticos que recopilan supuestas citas célebres del científico alemán.

Sin embargo, recoge una reseña del portal de verificación Factchequeado, que no hay evidencia de que Einstein haya hecho tal declaración y la cita no figura en ninguna de sus obras. Los especialistas le atribuyen la autoría a una escritora de ficción.

El libro “The Ultimate Quotable Einstein” (“Albert Einstein: el libro definitivo de citas”, en español) contiene más de 1,600 citas del científico y se presenta en la página oficial de la Universidad de Princeton, de Estados Unidos, como “la nueva edición definitiva de la colección enormemente popular de citas de Einstein que ha vendido decenas de miles de copias en todo el mundo y ha sido traducida a 25 idiomas”.

En la última edición de este libro se destaca la incorporación de citas de otros sobre Einstein junto con citas atribuidas a él.

La frase es de una novela publicada en 1983

En el capítulo de frases “atribuidas a Einstein” se encuentra la cita: “La locura es hacer lo mismo una y otra vez de nuevo y esperar resultados diferentes”. Allí se explica que el texto corresponde a la novela de Rita Mae Brown, “Sudden Death” (Muerte súbita, en español), de 1983, que indica en uno de sus pasajes: “Desafortunadamente, Susan no recordaba lo que dijo una vez Jane Fulton. ‘La locura es hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes’”.

Alice Calaprice, especialista en la obra del científico alemán y administradora del Proyecto de Traducción de Einstein hasta 1997 en la Universidad de Princeton, agradeció en el libro la fuente de la información que desmiente la supuesta cita de Einstein a Barbara Wolff, investigadora de los Archivos de Albert Einstein de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel.

La cita puede haberse originado también en un folleto de la organización Narcóticos Anónimos dos años antes del libro, según rastrea el sitio web Quote Investigator. Impreso en 1981, el folleto ofrece una versión ligeramente diferente del dicho: “La locura es repetir los mismos errores y esperar resultados diferentes”. En conclusión, Albert Einstein no dijo la controvertida frase, no hay evidencia de que el alemán haya hecho tal declaración y la cita no figura en ninguna de sus obras.

