Reportan caso de perro que se contagió de viruela del mono en Francia

En Francia se ha reportado el primer caso de viruela del mono en un perro, el cual supuestamente fue infectado con el virus por sus dueños.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad de Estados Unidos (CDC) informaron que las personas positivas o con sospechas de este virus deben evitar el contacto con los animales, incluyendo mascotas, mientras sean infecciosos.

Los dueños del animal, una pareja de hombres gay, viven con su galgo italiano macho. Según un informe de la revista médica Lancet, la pareja dormía con su mascota en la misma cama. El perro comenzó a presentar síntomas 12 días después que los dueños.

De acuerdo con el informe, los propietarios “habían tenido cuidado de evitar que su perro entrara en contacto con otras mascotas o humanos desde el inicio de sus propios síntomas”.

Los CDC reportaron que varios animales son susceptibles al contagio de este virus, incluidos varios tipos de roedores, monos, simios, erizos, musarañas y perros. Todavía no se ha informado si es el caso de los gatos o los animales de granja, como la vaca o el cerdo.

“Deberíamos suponer que cualquier mamífero puede infectarse con el virus de la viruela del mono”, confirmó una agencia de una página de orientación y que cita el diario ABC News.

Al ser cuestionada la doctora Rosamund Lewis, líder técnica para la viruela del mono en la OMS, durante una conversación con el Washington Post, dijo: “Este es el primer incidente que estamos aprendiendo sobre dónde hay humanos en la transmisión a animales”.

“Esto no se ha informado antes, y no se ha informado que los perros hayan sido infectados antes. Entonces, en varios niveles, esta es información nueva. No es información sorprendente, y es algo que hemos estado buscando”, añadió.

Agregó que no tienen el conocimiento de si ese perro puede transmitir la infección a otra persona.

“Este es un ejemplo en el que la mayoría de las mascotas no estarán en riesgo. Es posible que solo sean aquellas que realmente están en el hogar de alguien que está infectado”, dijo.

El Diario NY reportó que, si una persona infectada con la viruela no ha tenido contacto cercano con una mascota después de la aparición de los síntomas, los CDC sugieren pedirle a alguien cercano que cuide al animal hasta que el dueño pueda recuperarse por completo.