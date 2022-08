Una exhibición de Hollywood rescata del olvido a joyas del cine afroamericano

Mucho antes de Denzel Washington, Spike Lee o incluso de Sidney Poitier, generaciones de cineastas negros jugaron un papel clave en la formación del cine estadounidense y en el combate a los estereotipos raciales, destaca una nueva e importante exposición de Hollywood.

"Regeneración: cine afroamericano 1898-1971", inaugurada el domingo en el Museo de la Academia de Artes en Los Angeles, recoge momentos clave en la historia del cine afroamericano que fueron ignorados por los principales estudios de Hollywood y el público de entonces o han caído en un prolongado olvido.

La exhibición, que comienza con una cinta de 1898 recientemente redescubierta en la que dos artistas negros de vodevil se abrazan, relata la casi desconocida historia de las "películas raciales", cientos de filmes independientes hechos por negros, con negros y para negros, en una época en que las salas eran sitios de segregación racial.

"¿Estás listo para escuchar un secreto? Nosotros los negros siempre hemos estado presentes en el cine estadounidense, desde su mismo inicio. No como caricaturas y estereotipos sino como creadores, innovadores y como un público ávido", dijo en un evento de prensa la cineasta nominada al Oscar Ava DuVernay.

"Debimos haberlo visto mucho antes, pero este es el día en que esto comienza".

"Regeneración" es la segunda mayor exhibición temporal en presentarse en el Museo de la Academia, inaugurado en septiembre pasado, siete años después de lo previsto, por la organización que está detrás de los Oscar.

Entre los objetos expuestos figuran el histórico Oscar que obtuvo Poitier en 1964 como mejor actor por "Los lirios del valle", los zapatos de tap que usaron los Nicholas Brothers, una trompeta que tocó Louis Armstrong y el vestuario que lució Sammy Davis Jr en "Porgy y Bess".

La exhibición comenzó a ser planificada en 2016, cuando curadores escarbaron en los extensos archivos de la Academia y encontraron los primeros afiches en que se promocionaban películas con un "elenco solo de negros" o "un estupendo filme solo con estrellas negras".

"Me sorprendió porque no conocía estas películas antes de empezar a trabajar en la exhibición", dijo a la AFP Doris Berger, co-curadora.

"Me pregunté por qué no sabemos nada de esto. ¡Deberíamos saberlo!".

"Son películas realmente emocionantes y una gran prueba de que los artistas afroamericanos encarnaron todo tipo de personajes e incursionaron en muchas líneas narrativas. Y además, ¡se veían realmente geniales!", concluyó Berger.

Vaqueros negros

El público puede ver imágenes cuidadosamente restauradas de estas películas, ahora conocidas como "películas raciales", incluyendo el western musical "Harlem on the Prairie", la cinta de gangsters "Dark Manhattan" o la comedia de horror "Mr Washington Goes To Town".

Muchas otras se perdieron para siempre y sus afiches son "una especie de huella de que existieron", explica otra cocuradora, Rhea Combs.

Mientras las películas más populares de Hollywood les daban a los actores negros de la época papeles como "mayordomos y niñeras, en roles de reparto", este género independiente los hacía brillar como "abogados, doctores, enfermeras y vaqueros", cuenta Berger.

"Esta es una prueba de que (Hollywood) pudo haber sido mucho más enriquecedor y emocionante".

El recorrido termina con el ascenso del género Blaxplotation (explotación negra) a comienzos de la década de 1970, del cual fue pionero Melvin Van Peebles, quien, como Poitier, murió meses antes de que la exposición fuera inaugurada.

"Confío en que se hubieran sentido orgullosos", dijo Combs a la AFP.

"Estábamos en deuda"

La exhibición es un evento de la mayor importancia para la Academia, que en años recientes ha debido lidiar con acusaciones de falta de diversidad en sus clasificaciones.

Un movimiento nacido en 2015, #OscarsSoWhite (qué premios Oscar tan blancos), también la criticó por la escasez de nominados negros.

Desde entonces, ha cumplido con la promesa de doblar el número de miembros mujeres y pertenecientes a minorías.

"Regeneración" ha dejado atónitos incluso a reconocidos cineastas negros contemporáneos.

"Quedé más que sorprendido... No sabía sobre esto", reconoció el director Charles Burnett. "Si hubiera sabido, sobre las actrices y cosas así, tendría una noción y probablemente una aproximación completamente diferente al cine".

DuVernay añadió: "Este trabajo tenía que suceder. Estábamos en deuda. Es importante, es un trabajo crucial".