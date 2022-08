Expolicía que mató a George Floyd es trasladado a una prisión federal en Arizona

Derek Chauvin ha sido trasladado de una prisión estatal de Minnesota donde estaba recluido en confinamiento solitario a una prisión federal de mediana seguridad en Arizona, donde el exoficial de policía condenado por el asesinato de George Floyd puede estar detenido en condiciones menos restrictivas.

Chauvin fue llevado el miércoles de una prisión de máxima seguridad en un suburbio de Minneapolis, donde pasaba la mayor parte del día en una celda de 10 por 10 pies, a la Institución Correccional Federal en Tucson, según la Oficina de Prisiones.

La instalación de Tucson alberga a 266 reclusos, tanto hombres como mujeres, como parte de un complejo más grande que incluye una penitenciaría de alta seguridad y un campamento satélite de mínima seguridad.

La portavoz de la Oficina de Prisiones, Randilee Giamussoau, se negó a detallar las circunstancias del confinamiento de Chauvin, citando preocupaciones de privacidad y seguridad.

Los expertos dijeron anteriormente que es probable que Chauvin esté más seguro en el sistema federal. Por lo general, alberga a reclusos menos violentos, y sería menos probable que se mezclara con los reclusos que había arrestado o investigado como oficial de policía de Minneapolis.

"Es peligroso ser un oficial en cualquier prisión", dijo el ex fiscal federal Tom Heffelfinger después de que Chauvin fuera sentenciado el mes pasado. "Es aún más peligroso en la prisión estatal debido a la naturaleza de la población reclusa. Hay pandillas, por ejemplo. Y a los oficiales de policía simplemente no les va bien allí. Esos riesgos se reducen en una prisión federal".

Chauvin fue sentenciado el mes pasado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en St. Paul a 21 años por cargos federales de derechos civiles después de declararse culpable en un acuerdo con los fiscales. Ya estaba cumpliendo 22 años y medio por su condena en un tribunal estatal por cargos de asesinato y homicidio involuntario; una condición del acuerdo exigía que las sentencias se cumplieran simultáneamente y en una prisión federal.

Chauvin, un hombre blanco, mató al afrodescendiente Floyd, que estaba desarmado, inmovilizándolo contra el pavimento con su rodilla durante 9 minutos y medio mientras el video del transeúnte capturaba a Floyd luchando por respirar y pidiendo ayuda. Floyd era sospechoso de pasar un billete falso en una tienda de comestibles cercana.

La muerte de Floyd el 25 de mayo de 2020 desató una tormenta de protestas en todo el mundo y volvió a centrar la atención en la brutalidad policial y el racismo.

El juez federal de distrito Paul Magnuson sugirió al sentenciar a Chauvin que se le colocara cerca de una familia que vive entre Iowa y Minnesota. Pero los funcionarios federales no están obligados por las solicitudes judiciales.

El manual de orientación para reclusos de la prisión de Tucson dice que los reclusos son responsables de barrer y trapear los pisos de sus celdas y eliminar la basura, entre otras tareas. La prisión ofrece programas de ocio que incluyen "juegos organizados e informales, deportes, acondicionamiento físico, juegos de mesa, manualidades de pasatiempos, programas de música, actividades intramuros, organizaciones sociales y culturales y películas".

El mes pasado, Magnuson también sentenció al ex oficial de policía de Minneapolis J. Alexander Kueng a tres años de prisión y al ex oficial Tou Thao a 3 años y medio por cargos penales de derechos civiles relacionados con el asesinato de Floyd. Tienen la intención de apelar sus sentencias. A principios de julio, el ex oficial Thomas Lane fue sentenciado a 2 años y medio. Se le ordenó que se presentara en un campo de prisioneros federales de baja seguridad en Colorado a finales de este mes.