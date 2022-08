Biden considera "repugnantes" los ataques de republicanos al FBI

El presidente Joe Biden calificó de "repugnantes" los ataques de republicanos contra la Policía Federal de Estados Unidos (FBI) tras el allanamiento de la residencia de Donald Trump en Florida a principios de agosto.

"Es repugnante ver los nuevos ataques contra el FBI... No hay lugar en este país para poner en peligro a las fuerzas del orden. Ningún lugar. Ninguno. Punto. Me opongo a desfinanciar a la policía, también me opongo a desfinanciar al FBI", dijo Biden en un discurso en Pensilvania.

