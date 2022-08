Irán dice que el pacto nuclear "no tiene sentido" si la OIEA no cierra su investigación

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo este lunes que "no tiene sentido" salvar el acuerdo nuclear de 2015 si el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no pone fin a su investigación sobre los sitios no declarados en el país.

"Durante las negociaciones, subrayamos que todos los temas [relacionados con el OIEA] deben resolverse", dijo Raisi en una conferencia de prensa.

"Sin que se resuelvan estas cuestiones, no tiene sentido hablar del acuerdo", agregó.

Irán ha pedido repetidamente que el OIEA ponga fin a su investigación sobre el hallazgo de restos de uranio enriquecido en tres sitios no declarados en Irán.

El gendarme nuclear de la ONU urgió en junio a Irán a "cooperar" y lamentó la falta de respuestas "creíbles" por parte de Teherán respecto a estos rastros.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, dijo la semana pasada a CNN que no tenía "ninguna intención" de detener la investigación.

Además Irán habría comenzado a enriquecer uranio en una de las cascadas de centrifugadoras avanzadas instaladas recientemente en una parte subterránea de la planta de Natanz, en el centro del país, según un informe del OIEA enviado el lunes por Grossi a los Estados miembros.

"Sin que se resuelvan estas cuestiones, no tiene sentido hablar del acuerdo" Ebrahim Raisi Presidente de Irán “

Las declaraciones del presidente iraní llegan mientras su país examina la respuesta de Estados Unidos a sus sugerencias sobre un texto "final" presentado por la Unión Europea para salvar el histórico acuerdo.

Estados Unidos se ha mantenido firme en su exigencia de que Irán coopere con el OIEA.

El acuerdo entre Irán y seis potencias mundiales (Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos) otorgaba a Irán un alivio de las sanciones a cambio de que frenara su programa nuclear.

Desde que asumió el cargo en 2021, el presidente Joe Biden ha intentado que Estados Unidos vuelva al acuerdo abandonado por su predecesor Donald Trump en 2018.

Leer más Irán recibió respuesta de EEUU a sus propuestas sobre acuerdo nuclear