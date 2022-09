Esposa de director financiero de Bed, Bath & Beyond estaba en casa cuando él se suicidó

Gustavo Arnal, de Bed Bath & Beyond, fue identificado como el hombre que se suicidó al saltar desde el icónico rascacielos del neoyorquino barrio de Tribeca conocido como el Edificio Jenga. ( FUENTE EXTERNA )

Línea de ayuda: El departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana posee la línea de información sobre la depresión en el 809-544-4223

La esposa del director financiero de las tiendas para el hogar Bed Bath & Beyond, Gustavo Arnal, estaba en casa cuando el hombre se lanzó del piso 18 del icónico rascacielos ubicado en el barrio de Tribeca conocido como el "Edificio Jenga", según informaron medio estadounidenses, citando el informe policial.

Arnal, quien enfrentaba una investigación por fraude luego de vender una parte de sus acciones el pasado 16 de agosto, no le habría dicho nada a su esposa sobre sus intenciones de saltar del edificio, según señaló The New York Post.

El empresario, de 52 años, tampoco dejó escritos donde explicara los motivos por los cuáles tomó la trágica decisión, agregó el reporte del medio neoyorquino al señalar los datos preliminares recogidos por la policía.

La viuda del alto ejecutivo y las dos hijas que procrearon se marcharon el domingo del lujoso edificio en el 56 Leonard Street, en el barrio Tribeca en Manhattan, cuando se identificó a Gustavo Arnal como la persona que se había lanzado el viernes desde el piso 18 del rascacielos.

Arnal se unió a Bed Bath & Beyond en 2020 y desde entonces enfrentó problemas relacionados con la pandemia del COVID-19, la inflación, la recuperación económica de la marca, y lo más reciente, un posible fraude a la empresa de la que también fungía como vicepresidente ejecutivo.

Bed Bath & Beyond anunció el cierre de 150 establecimientos y un recorte del 20 % de sus empleados, entre otras medidas para tratar de estabilizar su situación financiera, dos días antes del fallecimiento del que fue considerado como uno de los latinos de más alto rango en las grandes compañías de EEUU.

Antes de asumir su puesto en la dirección de las tiendas para el hogar, el latino había trabajado como director financiero para el gigante de los cosméticos Avon con sede en Londres y tuvo una carrera de 20 años liderando desde el extranjero a Procter & Gamble.

El pasado 16 de agosto, Gustavo Arnal vendió 55,013 acciones de Bed Bath & Beyond, según un informe de Reuters del pasado domingo, lo que pudo haber influido en las investigaciones en su contra.

Para el 17 del mismo mes, la compañía con la que ganó más de 2.9 millones de dólares por su salario comenzó su caída en la bolsa y se aceleró el 19 de agosto, luego que se diera a conocer que el multimillonario Ryan Cohen, gestor de la firma RC Ventures, se deshizo del 10 % de la empresa.