Extirpan tumor de casi 100 libras a una mujer que lo soportó por cinco años

Médicos de Río de Janeiro, Brasil, extirparon a una mujer un tumor de unas 100 libras con el que había estado cargando durante cinco años, de acuerdo con fotos que se han hecho viral en redes sociales.

Foto Facebook del doctor. (LA PACIENTE ANTES DE SER INTERVENIDA.)

El procedimiento tuvo lugar en el Hospital São José do Avaí de la ciudad brasileña el pasado 31 de agosto, el cirujano presidente del centro médico, Glaucio Boechat, aseguró que "¡no todos los días se opera un tumor de ese tamaño!", al ser entrevistado por un medio local.

Foto tomada del Facebook del doctor. (EL CIRUJANO GLAUCIO BOECHAT JUNTO AL TUMOR EXTIRPADO.)

La mujer, de la que se reservaron el nombre, medía 4'9 pulgadas y pesaba 330 libras, acudió al hospital porque no podía respirar correctamente, quizá por su aparente exceso de masa corporal, sin embargo, los médicos descubrieron que el abdomen de la mujer alojaba un tumor con casi un tercio de su peso total, unas 100 libras.

Las fotos compartidas por el doctor que dirigió la extirpación muestran el antes y el después de la masa que albergaba la menuda fémina.

"Fue el tumor más grande que he operado y ciertamente uno de los más grandes que nadie haya extirpado", dijo Boechat, que lleva casi dos décadas ejerciendo la carrera.

Es probable que el tumor se haya originado en el útero de la mujer, indicaron los galenos, pero la certeza llegará con los resultados, que se esperan 20 días después de la operación, señaló Jam Press.

Lo que no han determinado hasta el momento es cómo la mujer pudo vivir con la enorme masa por un periodo de cinco años. Aún no está claro por qué no había acudido a un centro de salud hasta ahora.

Boechat explicó que "había alrededor de 13 o 14 personas en el quirófano" con la pequeña mujer, y aseguró que "todo el hospital se movilizó" para llevar a cabo el procedimiento que tardó dos horas.

Foto tomada del Facebook del doctor. (PLANTILLA DE CIRUJANOS DURANTE LA EXTIRPACIÓN.)

Tras extraer el tumor con peso similar a un rinoceronte bebé, la paciente está "estable y respirando sin la ayuda de ningún equipo", según elcirujano.