Hija de Steve Jobs se une a ola de memes sobre el iPhone 14

Las amplias similitudes entre el recién presentado iPhone 14 y su antecesor, provocaron una ola de memes en todas las redes sociales, de la que no se escapó Eve Jobs, la cuarta hija del hombre detrás de la fama de Apple, pero ni su parentesco con la marca impidió que la joven se uniera a las burlas sobre la falta de innovación de uno de los aparatos ideados por su progenitor.

Eve compartió con sus más de 300 mil seguidores en Instagram una fotografía de un señor mayor que recibe de regalo la misma camisa a rayas de color rojo que lleva puesta, acompañada del irónico mensaje: "Yo actualizando de iPhone 13 a iPhone 14 después del anuncio de Apple de hoy".

Eve Jobs, the daughter of Steve Jobs and Laurene Powell Jobs, reacts to today’s iPhone announcement on her Instagram. pic.twitter.com/bfn2VtbpsA — Yashar Ali (@yashar) September 7, 2022

Eve Jobs nacida en 1998, es la cuarta hija de Steve Jobs, fallecido en 2011 a causa de un cáncer y que dejó como legado los grandes aparatos tecnológicos que han convertido a Apple en el gigante que es hoy, como la Macintosh, el iPod, el iPad y otros grandes productos que marcan tendencia, como el propio iPhone, pese a que en las últimas versiones no se han esforzado en integrar evidentes novedades, pero que ha mantenido sus precios por encima de los 500 dólares y la lealtad de sus usuarios.

A pesar de que la publicación de la joven, que se dedica a la creación de piezas de ropa, cobra mayor importancia por su parentesco con Jobs, ese no fue la única burla que recibió el iPhone desde su presentación el pasado martes y que se ha repitido en los últimos años.

el iPhone 13 y el iPhone 14 cuando vean que son iguales #AppleEvent pic.twitter.com/enwTHPvOx8 — Raúl?? (@raulfriasm52) September 7, 2022

