El dominicano Alexander Zapata entra a la junta directiva de Boston Arts Academy Foundation

El dominico-estadouniense, Alexander Zapata, se unirá a la junta directiva de la organización benéfica sin fines de lucro Boston Arts Academy Foundation (BAAF), que se especializa en captar fondos de fuentes filantrópicas privadas con el objetivo de aumentar el presupuestode los centros escolares.

Zapata, que es director de Golden Hearts Games una plataforma que conecta a donantes con más de 1.5 millones de organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos, obtuvo su MBA ejecutivo de la Universidad de Suffolk, además, fundó Z-Axis Sports Management y es profesor adjunto de negocios en la Universidad de Suffolk con una experiencia de 13 años en finanzas.

Asimismo, fue reconocido como uno de los latinos más influyentes en Boston, donde reside, y recibió el premio Latino 30 under 30, otorgado por El Mundo Boston en 2017.

Alexander también es miembro de la junta directiva de The Greater Boston YMCA, Girls Inc of Lynn y forma parte del consejo asesor de Moon Inc, compañía de blockchain y criptografía con mayor crecimiento de Boston.

La incorporación de Zapata a la Boston Arts Academy Foundation (BAAF), significa para la organización una ayuda para garantizar que los estudiantes puedan acceder a oportunidades sin importar sus antecedentes y calificaciones, señala el diario El Mundo Boston.