Vivo de milagro: rescatan a hombre que quedó enterrado en lodo tras paso de Fiona por PR

Las autoridades de respuesta a emergencias en Puerto Rico rescataron este martes a un hombre que quedó enterrado en lodo tras un deslizamiento de tierra en el municipio de Aibonito producto de las lluvias dejadas porr Fiona, que tocó tierra en la isla el domingo pasado como huracán categoría 1.

De acuerdo con el relato de algunos vecinos, José Ricardo Alvarado Berríos salió de su casa en el barrio Robles y mientras intentaba cruzar un camino vecinal, quedó atrapado hasta la cintura en el fango que habían dejado los deslizamientos de tierra tras las fuertes lluvias del fenómeno atmosférico.

El hombre pudo ser rescatado con vida gracia a un vecino que se dio cuenta de su situación y fue en su auxilio, pero al fracasar en su intento de ayudarlo, alertó a las autoridades.

“Yo no vi lo que pasó. Pero cuando vine de casa, lo ví así, y me creí que eran los puerquitos que son salvajes por ahí, y estaba él ahí. Traté de ayudarlo, pero no pude, porque me hundí también”, comentó uno de los vecinos del accidentado al medio puertorriqueño El nuevo día.

Al ser recatado por brigadas de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) y del Negociado de Emergencias Médicas de Aibonito, Alvarado Berríos se notaba visiblemente agotado y en estado de shock, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona para recibir asistencia médica.

Tras el paso del huracán Fiona por Puerto Rico, el sistema eléctrico cedió ante las fuertes lluvias dejando a la isla sin energía eléctrica y el suministro de agua parcialmente afectado debido a las inundaciones.