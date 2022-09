DeSantis habría enviado un avión con migrantes a la casa de Joe Biden en Delaware

La situación migratoria se ha salido de control, y es que el gobernador de La Florida, Ron DeSantis, habría enviado este martes otro avión lleno de migrantes a Delaware, cerca de la casa de verano del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

De acuerdo con el fundador del boletín Información Popular en su Twitter, un avión chárter, el mismo que DeSantis utilizó para enviar a migrantes a Martha's Vineyard en Massachusetts, debía despegar desde San Antonio, Texas hasta Crestview, Florida antes de finalmente tocar tierra en el aeropuerto costero de Delaware, el estado natal de Biden.

One of the planes used in DeSantis’ Martha’s Vineyard stunt is currently scheduled to travel tomorrow from San Antonio, to Florida, to a small airport near Biden’s house in Delaware pic.twitter.com/4yejy32wmi — Judd Legum (@JuddLegum) September 20, 2022

El aeropuerto se encuentra a las afueras de Georgetown, a menos de 20 millas de Rehoboth Beach, lugar en el que desde 2017 los Biden tienen su casa de vacaciones a pocas cuadras del Océano Atlántico y adquirida por 2.7 millones de dólares, señala New York Post.

Sin embargo, el avión marca un retraso o un estado "desconocido", según los sitios para seguimiento de vuelos consultados por el diario, y el aeropuerto de San Antonio confirmó que ningún vuelo había salido con destino a Florida al mediodía, unas cuatro horas después de la hora marcada para el avión utilizado por DeSantis en el traslado de migrantes.

RELACIONADAS Crisis migratoria: Tres guaguas con migrantes fueron enviadas a la casa de Kamala Harris

Lo que ha generado especualciones sobre la influencia de las autoridades para evitar el envío de los inmigrantes o que la información sobre el traslado no fuera verídica.

En ese sentido, un representante de San Antonio aseguró que se están llevando a cabo esfuerzos para disuadir a las personas de aceptar viajes o asistencia de extraños fuera de su Centro de Recursos para Migrantes, ante los supuestos engaños de los que son víctimas con el fin de trasladarlos bajo promesas falsas a otras ciudades.

De confirmar el envío de los migrantes a Delaware, sería el segundo viaje y el tercer avión atribuidos al republicano DeSantis en el traslado de migrantes desde Texas a otros puntos del país, específicamente a aquellos que están representados por demócratas.

Desde principios de agosto, los autobuses comenzaron a llegar a la ciudad de Nueva York y este mes a Chicago.

El primero en llevar a cabo estos envíos fue el gobernador de Texas, Gregg Abbott, quien mandó este sábado otros tres autobuses con migrantes a Nueva York, como parte de la estrategia electoralista del gobernador texano para criticar la política migratoria del presidente Biden y otro con 50 personas, la mayoría venezolanos a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, con el que suman tres los enviados a la puerta de su casa en Washington, DC.