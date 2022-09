Tiktoker dominicana cuenta cómo se libró de un ataque sexual en NY

Una joven de origen dominicano y residente en Queens, Nueva York, ha hecho viral en TikTok la historia en la que cuenta cómo se liberó de un supuesto agresor sexual que la persiguió mientras iba camino a su casa un martes en la mañana.

Ángel Domínguez, ejecutiva de bienes raíces, dijo que el pasado 20 de septiembre cuando regresaba a casa luego de hacer su rutina de ejercicios en Flushing Meadows Corona Park, notó que alguien la observaba de manera extraña.

“Pero no le di mucho caso, porque es Nueva York y hay muchas gentes interesantes aquí”, dijo Domínguez a Univision al tiempo que aseguró que se mantuvo vigilante al sujeto.

La joven dijo que “como tengo mucha fe en Dios, algo me dijo dentro de mí: ‘Mira alrededor de ti’. Y lo hice y yo vi la cara del señor y la sangre se me puso fría”, agregó.

Para ayudar a su instinto, Domínguez sacó su celular y por el reflejo de la pantalla localizó a su perseguidor, quien ya había cruzado al lado de la calle por donde ella caminaba.

“Parece que él corrió atrás de mí porque pensó que me iba a escapar y cuando me agarró, me agarró los brazos así. Y como te digo, yo tengo mucha fe en Dios, yo no sé cómo, pero inmediatamente desde que me agarró, yo me quité y pegué un grito… Le grité: ¡Quítate de mí!”, explicó la joven al relatar el encuentro con el agresor.

Indicó que al darse cuenta de que el sujeto quería agredirla sexualmente, le nació una energía, una rabia, que provocó que lanzara insultos contra el hombre, lo que lo espantó y lo hizo huir del lugar. Ella por su parte estaba llamando al 911 y corriendo detrás de él para grabarlo.

Acción que le ganó un reproche de su madre al llegar, debido al riesgo al que se expuso, "pero esa fue mi reacción. No lo pensé", fue la respuesta de Ángel.

“Quería que lo reconocieran, porque no quería que se fuera inmune. Puede ser un riesgo para mi vecindario”, dijo la joven, que lamentablemente no pudo captar el rostro del sujeto, aunque sí pudo comunicarse con la policía.

Luego de esta experiencia, Domínguez le dice, tanto a hombres como mujeres, "usa tus ojos, y tus oídos”, ya que "si yo hubiera estado distraída, no me hubiera dado cuenta de que ese hombre me estaba mirando extraño ese día. Por eso te digo: trata de fijarte en todo lo que te puedas, todo alrededor tuyo, aunque esté de día, aunque estés a cuatro cuadras de tu casa, pon atención”, explicó la joven que ahora se inscribió en clases de boxeo, para estar en forma y más dispuesta a defenderse.

El video que filmó a los pocos minutos de haber vivido esa pesadilla, el cual colocó en su cuenta de TikTok @angelsciti ya lleva dos millones de vistas, rescata Univision.