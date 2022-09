Leonel asegura quitar impuesto de diez dólares a diáspora dominicana fue idea suya

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró que el presidente Luis Abinader está copiando todo lo que él hace o dice.

De acuerdo con el político, el sábado mientras estaba en la ciudad de Boston, hizo referencia a los diez dólares que se les cobran a los dominicanos que residen en Estados Unidos, y al día siguiente el Gobierno anunció que los quitaría.

"Nos están copiando literalmente lo que vamos haciendo", dijo Fernández mediante una nota de prensa.

Según la nota de prensa, el presidente de la FP también había indicado que el sistema de salud dominicano, "es ineficiente e injusto", describiendo las diferencias existentes entre el régimen contributivo y el subsidiado, en el que los pacientes, en algunos casos, reciben tres veces más el costo de atención, teniendo que pagar la diferencia. "Hoy ya las autoridades anuncian que se reduce a un 50 % el copago de los que pagarán los pacientes en la República Dominicana", señaló Fernández.

"Ahora, al decir aquí que en un próximo Gobierno vamos a crear el Ministerio de los Dominicanos en el Exterior, vamos a ver mañana lo que dice el presidente de la República", agregó el político.

"Hace como un mes fui a la provincia de Azua y hablando con los compañeros y el pueblo de Azua, al día siguiente se anuncia que el presidente de la República iba para Azua, y cuando pregunto, ¿a qué viene para Azua? Porque aquí no hay nada que inaugurar, el presidente no ha tenido una sola obra que inaugurar en Azua y entonces me dicen los compañeros, no, él viene a inaugurar una remodelación del parque de Azua que ha hecho el ayuntamiento, no el Gobierno. Entonces el presidente, un lunes en la mañana, el primer día de trabajo de la semana, se fue a inaugurar la obra del alcalde de Azua", relató.

Agenda

La agenda del presidente de la FP en los EE.UU. empezó por San Luís, en Misouri y abarcó los Estados de Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Massachussets, en la que se realizaron juramentaciones de nuevos miembros de la FP y de las estructuras dirigenciales.