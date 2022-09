¿A qué hora tocará tierra el ojo del huracán Ian en La Florida?

El ojo del huracán Ian se mueve peligrosamente hacia La Florida, según el aviso más reciente del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés), cuya llegada a la península se prevé para este miércoles alrededor de las 2:00 de la tarde, pero desde ya está produciendo marejadas ciclónicas "catastróficas" vientos e inundaciones.

"Ian causará marejadas ciclónicas catastróficas, vientos e inundaciones en la península de Florida pronto", alertó el NHC a través de su perfil de Twitter.

El huracán, que alcanzó la categoría 4 durante horas de la madrugada, se encuentra a 75 kilómetros al oeste de Naples en Florida con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín de las 11:00 de la mañana de dicha oficina.

11 AM EDT 9/28 Key Messages for Hurricane #Ian.



Catastrophic storm surge inundation of 12-18 ft above ground level expected somewhere between Englewood to Bonita Beach, including Charlotte Harbor. Catastrophic wind damage is also beginning.



Latest: https://t.co/tnOTyfOjMY pic.twitter.com/ueCnGSMEQE — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022

Ian se dirige a la costa oeste de Florida. Luego, debería moverse tierra adentro durante el día antes de volver a salir al mar por la costa oeste de este estado del sureste de Estados Unidos la noche jueves, según el pronóstico.

Cape Coral, Bonita Springs y Estero están bajo advertencia debido a los vientos huracanados extremadamente peligrosos, similares a las de un tornado, causados por Ian

La advertencia de huracán se mantiene, incluida para Tampa Bay, donde el mar se ha retirado de manera pronunciada de la orilla producto de la baja presión del ojo del fenómeno atmosférico, capaz de generar "olas gigantescas", señal del peligro inminente que se avecina para el Estado del Sol.

Asimismo, el puente Sunshine Skyway fue cerrado desde la mañana de este miércoles hasta que las inclemencias del tiempo lo permitan, debido a los fuertes vientos ante el acercamiento del ciclón.

Se esperan precipitaciones de entre 300 y 450 mm en el centro y noreste de la península, y de hasta 600 mm en algunos lugares, dijo el NHC.