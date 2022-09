“¿Sabes lo asustada que estoy ahora?, pregunta la mujer que recibió brutal paliza en metro de NY

Una mujer de 33 años fue brutalmente golpeada por un hombre sin techo y con problemas mentales en una de las estaciones del metro de Nueva York en Queens.

“¿Sabes lo asustada que estoy ahora? Nunca fui una persona que tuviera miedo”, dijo a ABC News Elizabeth Gomes sobre el ataque que ocurrió el pasado 20 de septiembre a las 5:15 de la mañana en la estación Howard Beach-JFK Airport, cuando iba camino a su lugar de trabajo.

Gomes explicó que el hombre se le acercó como para iniciar una conversación y luego la siguió hasta el entrepiso. Al verse ignorado el hombre la arrastró por el pelo y la estrelló contra la pared, donde la golpeó en varias ocasiones con los puños y pateó su cara y el cuerpo, según el departamento de policía y el video divulgado.

Un transeúnte trató de socorrer a la víctima, pero retrocedió al ver que el atacante abandonó a la mujer para ir en su contra, cuando vio que la otra persona huyo, continuó pateando y golpeando a la latina que intentaba levantarse del suelo.

“Vi el video y me arrancó el corazón”, dijo Clement Tucker, esposo de la víctima.

Waheed Foster, de 41 años, fue el hombre arrestado como sospechoso en el caso y que se encontraba en libertad condicional, que finalizaba en noviembre de 2024.

La policía informó que Foster, el supuesto atacante, es un sin hogar, que padece problemas de salud mental y tiene un largo historial criminal, que inició al asesinar a golpes a su abuela adoptiva de 82 años en 1995, siendo aún un adolescente.

Tras el escape del agresor, la víctima fue trasladada al Hospital Jamaica para recibir tratamiento por una lesión ocular grave. su condición es estable, pero apenas a logrado conciliar el sueño desde el día del ataque. "Honestamente, no puedo ver nada en mi lado derecho. Y me duele", expresó Gomez a ABC News.

La mujer aseguró que pudo escuchar incoherencias relacionadas a "Satanás" minutos antes de iniciar el ataque, “(estaba) hablando del diablo… hablando de un montón de tonterías”, dijo.

Unas de las críticas de la víctima es que no había policías en ningún lado de la estación para ayudarla, “todos los días hay un incidente en el Metro”, dijo. “¿Qué pasó con todos estos policías que dijeron que tendrían allí para protegernos? No se puede encontrar a nadie. No entiendo”, advirtió la hispana.

Según las fuentes policiales, Foster apuñaló a su hermana con un destornillador seis años después de matar a su abuela. En 2010 fue detenido por atacar a tres trabajadores en el “Creedmore Psychiatric Center”, donde estaba internado.