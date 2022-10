EEUU extiende por dos años las tarjetas de residencia vencidas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), anunció la semana pasada que extenderán por un periodo de 24 meses (dos años), las tarjetas de residencias o “Green Cards” que estén vencidas, debido a que están enfrentando retrasos en procesar los casos.

A través de un comunicado publicado en su página web la agencia anunció que, a partir del 26 de septiembre, se extendería automáticamente la validez de las Tarjetas de Residente Permanente a 24 meses para los residentes permanentes legales que presenten el Formulario I-90 o la Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente.

“Los residentes permanentes legales que presenten correctamente el Formulario I-90 para renovar una Tarjeta Verde vencida o vencida pueden recibir esta extensión. Los avisos de recibo del Formulario I-90 habían proporcionado previamente una extensión de 12 meses de la validez de una Tarjeta Verde”, dice el documento.

USCIS anunció que ha actualizado el lenguaje en los avisos de recibo del Formulario I-90 para extender la validez de una Tarjeta Verde por 24 meses para personas con un Formulario I-90 recién presentado.

“Estos avisos de recibo se pueden presentar con una Tarjeta Verde vencida como evidencia de estatus continuo. Se espera que esta extensión ayude a los solicitantes que experimentan tiempos de procesamiento más prolongados, ya que recibirán una prueba del estatus de residente permanente legal mientras esperan su Green Card renovada”, indicaron.

La agencia informó a los usuarios que si ya no tiene su tarjeta verde y necesita evidencia de su estado de residente permanente legal mientras espera recibir su tarjeta verde de reemplazo, puede solicitar una cita en una oficina local de USCIS comunicándose con el Centro de contacto de USCIS, y le será emitido un Sello de Documentación, Identificación y Telecomunicaciones de Extranjero (ADIT) después de presentar el Formulario I-90.

“Si su dirección postal cambia mientras su caso está pendiente, actualícela a través de su cuenta en línea de USCIS, si tiene una”, concluye el comunicado.