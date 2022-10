La hija de la reina Isabel II está en Nueva York y da un paseo por el ferry

La única hija de la fallecida reina Isabel II, estuvo de visita en Nueva York para hacer un recorrido por el Ferry de Staten Island, el servicio de transporte marítimo más grande de EEUU y que fue guiada este martes por el dominicano Ydanis Rodríguez, comisionado de Transporte de la ciudad.

La princesa Ana de 72 años, subió a bordo del Ferry de Staten Island después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy el pasado lunes.

“Es una persona muy humilde. Como parte de su visita oficial a Nueva York estaba interesada en conocer el ferry de Staten Island y las casas en los faros que hay en la ciudad”, dijo el comisionado a Diario Libre.

We were pleased to welcome Her Royal Highness Princess Anne to the #StatenIslandFerry today.

Este martes, el Departamento de Transporte de NY publicó una foto del comisionado junto a la princesa a bordo del ferry.

“Nos complace dar la bienvenida a Su Alteza Real la Princesa Ana al Staten Island Ferry hoy”, decía el tuit.

La princesa Ana habla durante el almuerzo "Iluminando a las generaciones futuras", en el restaurante The View at The Battery después de su visita al Museo Nacional del Faro, en Nueva York, el martes 4 de octubre de 2022. (AP)

Durante el viaje de la princesa a Nueva York también visitó el Museo Nacional del Faro en Staten Island.

La princesa Ana, al igual que los demás miembros de alto rango que trabajan en la familia real, regresó a sus funciones solo dos semanas después del funeral de estado de su madre.