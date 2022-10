Video muestra a asesino en serie, sospechos de al menos seis muertes en California

El sujeto del video aparece en varias escenas de crimen relacionadas a siete tiroteos, pero la policía no cuenta con evidencias que lo vinculen directamente a ellos. ( FUENTE EXTERNA )

La policía de California compartió un video este martes que muestra a un hombre señalado como la persona de interés en una investigación de al menos seis asesinatos ocurridos en Stockton y Oakland entre abril de 2021 y el 27 de septiembre de este año.

El sujeto podría estar vinculado a seis tiroteos fatales y a un ataque que provocó heridas a una mujer sin hogar, de acuerdo con las pruebas de balística y algunas pruebas de video realizados por los agentes.

"No sabemos cual es el motivo. lo que si creemos es que está orientado a la misión", dijo Stanley McFadde, el jefe de policía de Stockton, durante una rueda de prensa en la que insistió que el sospechoso se encuentra en una "misión".

Las imágenes captadas por una cámara de vigilancia, muestran a un hombre caminando por la calle vestido totalmente de negro, con una postura que llamó la atención del jefe policial, "la postura de esta persona es extramadamente erguida", dijo a los periodistas al tiempo que resaltó el "paso desigual" del posible asesino enserie que busca la policía.

El primer tiroteo con una víctima mortal que le atribuyen las autoridades al hombre ocurrió en Oakland en abril de 2021, y unos días después resultó herida una mujer sin hogar en Stockton.

Te puede interesar Nueva York prohíbe llevar armas de fuego en Times Square

Entre los cinco asesinatos restantes y el segundo, transcurrió un lapso superior a un año, y tuvieron lugar en Stockton entre el 8 de julio y el 27 de septiembre de 2022, todos con unas pocas millas de distancia, recalcó la policía.

The New York Post señala que el jefe policial no se refirió a más armas de fuego en lo que duró la rueda de prensa, pero probablemente el sujeto haya utilizado la misma pistola en los siete tiroteos conocidos hasta el momento.

"No tengo absolutamnete ninguna respuesta sobre por qué esa pistola permaneció inactiva durante más de 400 días", dijo McFadde sobre el periodo de 448 días en la que el arma no fue utilizada entre el segundo tiroteo y el siguiente.

De acuerdo con la policía, la persona de interés que aparece en el video publicado el pasado martes aparece en varias escenas del crimen de la muertes de cinco hombres, cuya pruebas de balística los vinculan con los dos caso del año pasado, pero que todavía carecen de evidencias que lo vinculen directamente con los tiroteos.

De acuerdo con la información publicada la semana pasada, cinco hombres fueron emboscados y asesinados a tiros en zonas oscuras en Stockton, algunos no tenían hogar y otros sí y todas las víctimas, a excepción de una, corresponden a hombres hispanos.

La primera víctima mortal, la de Oakland, fue Juan Vásquez Serrano, de 39 años, alrededor de las 4:15 de la madrugada del 10 de abril de 2021, que según la oficina forense del condado recibió varios disparos.

En el segundo ataque, una mujer negra sin hogar de 46 años se salvó de morir de varios disparos el 16 de abril de 2021 cuando se defendió avanzando hacia el hombre de más de cinco pies de altura y vestido totalmente de negro que pasó caminando frente a su campaña ubicada en Park Union Street a las 3:20 de la madrugada, según el relato de la mujer a la policía.

En los cincos casos fatales de Stockton, ninguno de los hombre tiene signos de haber sido asaltado o golpeado antes de ser asesinados, no había una conexión entre ellos ni parecen estar relacionados con pandillas o drogas, según declaraciones de un agente policial.

Estas cinco últimas víctimas fueron identificadas como Paul Yaw, de 35 años, quien murió el 8 de julio; Salvador Debudey, de 43, fallecido el 11 de agosto; Jonathan Hernández Rodríguez de 21 quien murió el 30 de agosto; Juan Cruz, de 52 años, muerto el 21 de septiembre y Lawrence López de 54, muerto el 27 de septiembre.

La policía dijo que de ellos, cuatro caminaban solos y uno estaba en su carro en un estacionamiento cuando fueron asesinados, algunos de noche y otros en las primeras horas de la mañana.

Las autoridades emitieron una recompensa de 125,000 dólares por información útil que lleve a un arresto, así como cientos de pistas a diario y evidencia adicional en caso de que otros delitos en el estado pudieran estar relacionados con la serie de tiroteos.