Detienen a sospechoso de matar a dos personas y herir seis más en Las Vegas

La policía de Las Vegas detuvo a un hombre sospechoso de matar a dos personas a puñaladas y herir a otras seis a lo largo de la zona turística de The Strip. Yoni Barrios, de 32 años, fue ingresado en el Centro de Detención del condado de Clark por dos cargos de asesinato y seis de intento de asesinato, informó el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas en un comunicado.

Tres personas fueron hospitalizadas en condición crítica y otras tres se encontraban estables, según la policía de Las Vegas, que dijo que comenzó a recibir llamadas al número 911 de emergencias alrededor de las 11:40 de la mañana del jueves sobre los apuñalamientos cometidos al otro lado de la calle del casino y hotel Wynn.

Barrios, que no es residente de Las Vegas, fue detenido por guardias de seguridad del hotel Sands y agentes de la Policía Metropolitana mientras corría por una acera de The Strip, precisó la policía, además, no se supo de inmediato si el sujeto tenía un abogado que pudiera hacer comentarios en su nombre.

“Este fue un incidente aislado”, declaró el subjefe de la Policía Metropolitana, James LaRochelle, en un comunicado. “Toda la evidencia indica que Barrios actuó solo y no hay otros sospechosos en este momento”.

La policía dijo que continuaba investigando el motivo, pero no cree que haya habido un altercado antes de los ataques.

La oficina del médico forense del condado de Clark identificó a las víctimas que perdieron la vida como Brent Allan Hallett, de 47 años, y Maris Mareen Digiovanni, de 30, ambos residentes de Las Vegas. Los nombres de los heridos en el ataque no fueron revelados por el momento.

El apuñalamiento inicial no fue provocado y ocurrió en la acera este de Las Vegas Boulevard. Posteriormente, el sospechoso se dirigió al sur y apuñaló a otros, precisó LaRochelle.

El hombre huyó y fue seguido por personas que llamaron al 911 antes de ser detenido, agregaron las autoridades. La policía recuperó un “cuchillo grande con una hoja larga” que se cree que fue el arma en los ataques, afirmó LaRochelle, quien calificó el caso como una “investigación de asesinato difícil de comprender”.

No había otros sospechosos en el caso y “The Strip está seguro”, dijo el alguacil del condado de Clark, Joe Lombardo.

“Los residentes y los turistas son las víctimas de este crimen”, añadió Lombardo.

Testigos narraron a las televisoras de Las Vegas que algunas de las víctimas aparentemente eran coristas o artistas callejeros que se toman fotografías con los turistas en la zona.

El sospechoso le dijo a una mujer que era chef y que quería tomarse una fotografía con su cuchillo y algunas de las coristas, pero el hombre comenzó a apuñalar gente cuando el grupo rechazó su oferta, contó la mujer a KTNV.

Jason Adams le dijo a la emisora KLAS que fue testigo del ataque a una corista. “Este tipo vino, corrió y comenzó a apuñalar a esta señora frente a mí y ella corrió alrededor de las escaleras mecánicas y trató de pasar por debajo del puente y su amiga estaba tratando de ayudarla”, declaró Adams, quien agregó que el ataque ocurrió muy rápidamente.

Pierre Fandrich, un turista de Canadá, dijo a KTNV que no vio al sospechoso mientras caminaba por The Strip, pero sí afirmó que pensó haber escuchado a “tres o cuatro coristas riéndose”, cuando resultó que estaban gritando.

Fandrich narró que vio “mucha sangre” luego de que una de las mujeres atravesó corriendo un puente, otra estaba sobre el suelo y una más, que intentaba ayudar a la mujer en el piso, tenía una herida de arma punzocortante en la espalda.

El testigo también le dijo a la televisora que pensó que una de las víctimas había caído del puente debido a la cantidad de sangre que había en el lugar.