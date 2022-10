Conoce al dominicano responsable de las videollamadas de Google Meet

La próxima vez que utilices las aplicaciones de videollamadas de Google, recuerda que un dominicano es el responsable del funcionamiento, optimización y la estética de las diferentes actualizaciones del producto.

Se trata de Juan Carlos Angustia, quien con casi cuatro años en la compañía lideró el desarrollo de la experiencia del usuario de estas herramientas durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19 en 2020, cuando herramientas como Zoom y Google Meet se convirtieron en las más descargadas debido a las limitaciones de movilidad pero estaba la necesidad de continuar con la vida laboral, escolar y social.

Debido al gran trabajo realizado y al tiempo récord en el que lo logró, Angustia, oriundo de Constanza, obtuvo un reconocimiento dentro del equipo del gigante tecnológico.

"Ayudar a que las personas se pudieran mantener comunicadas, pudieran estudiar y no se sintieran aisladas, era algo que me hacía sentir orgulloso de poder ser parte de esa conexión", dijo el joven dominicano a un medio español bloomberglinea.

Juan, quien es diseñador visual, cuenta en su portal web que tiene 10 años de experiencia en los campos de Diseño y Tecnología en diversos proyectos para marcas como Comcast, MasterCard, Copa Airlines y entre otras.

Cuenta que su amor por la tecnología surgió cuando él era muy joven. Recuerda que cuando residía en Constanza hacía una travesía con su CPU a cuestas hasta un lugar donde le permitían conectarse a internet y allí buscaba tutoriales en Google para aprender sobre los diferentes programas para edición y diseño.

"Como en esa época no era fácil tener una laptop, me llevaba mi CPU donde tenía los programas de photoshop, diseño y página web. Irónicamente abría Google.com para buscar tutoriales", explicó el joven.

Sus conocidos lo tacharon de loco, pero él no desistió y se incribió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para estudiar Publicidad, pero entendió que dicha carrera no cumplía con sus intereses, por lo que la abandonó y confió en su curiosidad y su pasión por impulsar un poco más su desarrollo personal y profesional.

"Sentía que la universidad no me ofrecía lo que yo quería. Lo que me apasionaba dentro de la publicidad era el diseño digital, cosa que no me ofrecía la universidad en ese entonces", subrayó el joven que tras abandonar la carrera se mudó a Estados Unidos.

Al llegar a EEUU, un amigo le sugirió aplicar a Google al considerar que su forma de ser era compatible con la filosofía de la compañía: "Tú eres Google" le dijo, pero para Angustias la ausencia de un título universitario y ser originario de un país pequeño lo hicieron dudar.

En 2015 acepta el reto y solicita el ingreso al gigante de la tecnología, pero en esa primera oportunidad no logró pasar a la segunda etapa, sin embargo, tres años después fue Google quien se puso en contacto con el joven dominicano.

Al lograr entrar a la empresa estadounidense, Angustias dice que no solo representa a la República Dominicana, sino también a los afroamericanos y latinos.

"Cada vez quiero mostrar ese orgullo latino y dominicano. Que tener limitaciones no debe ser una excusa para lograr lo que quieres", expresó Juan Carlos Angustia, quien actualmente trabaja en Google Duo y Google Meet, en las oficinas de Seattle, Kirkland, pero en su tiempo libre trabaja en el diseño de su marca de ropa Murbanic.