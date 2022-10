Conoce el curso de inglés gratuito que ofrece el gobierno de los Estados Unidos

¿Te gustaría aprender inglés o prepararte para rendir el examen de ciudadanía en los Estados Unidos? Pues es necesario que sepas que el propio gobierno estadounidense tiene a disposición de los interesados de todo el mundo una opción gratuita y confiable para estudiar o reforzar el idioma, que no está de más decir, que abre una que otra puerta en el mercado laboral.

El curso totalmente gratuito lo puedes encontrar en la página web USA Learns y permite a cualquier ciudadano del mundo inscribirse y realizarlo totalmente en línea.

El curso está compuesto de tres niveles: principiante, intermedio y avanzado, el cual podrás elegir según los conocimientos que tengas sobre el idioma más hablado del mundo. Además, cuenta con varios horarios que te permitirá seleccionar el que mejor se adapte a tu disponibilidad o preferencia.

¿Cómo registrarse?

Para eso debes acceder al siguiente enlace www.usalearns.org/student-registration, el cual te llevará hasta un formulario que pide tus datos personales, tales como correo electrónico, nombre y apellido, además, una contraseña que te servirá para pasar al "aula virtual" más adelante cuando confirmes la información a través de correo.

Después de estos sencillos pasos podrás navegar y sumergirte en el maravilloso mundo de aprender un nuevo idioma o lograr dominar por ¡fin! el verbo to be.

Lo recomendable es ir paso por paso y en orden, pero debes tener en cuenta que el primer nivel te enseñará todo lo básico relacionado al inglés. Sin embargo, si crees que ya dominas lo suficiente, pues pasa directo al segundo y el curso te ayudará a reforzar tus conocimientos.

La recta final, el nivel avanzado o llamado Practice English and Reading, trata aspectos más profundo del idioma y cuenta con una ventaja agregada el U.S. Citizenship Course. ¿Qué es esto, te estarás preguntando? Pues, es la sección especial que recopila toda la información necesaria para aquellas personas que buscan obtener la ciudadanía estadounidense.

¿Qué vas a encontrar en cada nivel?

El primero, nivel para principiantes

Este comprende 20 unidades que cubren los temas básicos que van desde la hora, la ropa, el tiempo hasta los lugares del barrio, entre otros.

Cada una de estas unidades está reforzada con fotos, videos, sonidos, gráficos y textos que te harán más fácil el aprendizaje del vocabulario, gramática, ortografía y otras habilidades que te servirán para comprender varios aspectos de la vida en los Estados Unidos. Además te permitirá practicar la comprensión auditiva, la expresión oral, la lectura y la escritura en inglés.

El segundo, el nivel intermedio

Aquí verás que el material para sus clases se basará en video, y aprenderás y practicarás un amplio vocabulario, lectura, escritura, gramática, comprensión auditiva y habilidades rutinarias, necesario para que te familiareses cada vez más con el idioma que pretendes dominar.

Todo esto estará acompañado de las aventuras de unos personajes que te mostrarán su entorno familiar, laboral y social en algún lugar de los EEUU.

También cuenta con 20 unidades que contienen cinco historias divididas en cuatro episodios.

El tercero, el avanzado

Felicidades, si logras llegar hasta aquí ya es un gran paso y, si has aprovechado e interiorizado lo mostrado en los niveles anteriores, la comprensión oral, el vocabulario y la lectura que son los tres pilares de este nivel, será fácilmente asimilado.

Con la finalidad de ayudarte, el curso te ofrecerá varias lecturas de nivel intermedio sobre diversos temas, que son tomados de noticias reales. Lo interesante de estas lecturas es que podrás comparar tu nivel y tu pronunciación con un nativo estadounidense que leerá la misma historia.