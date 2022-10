Dominicanos LGBTI se van del país porque RD no reconoce las uniones de parejas del mismo sexo

El informe ser LGBTI en el Caribe, elaborado por la embajada de los Estados Unidos, la USAID y el PNUD señala entre los derechos vulnerados en la República Dominicana contra la comunidad LGBTI, el derecho a la seguridad social y los derechos de familia.

En cuanto al derecho a la seguridad social el informe indica que “las dificultades de acceso al empleo formalizado que enfrentan las personas LGBTI, y en particular las personas trans e intersexuales, las deja con menor acceso al régimen contributivo de la seguridad por lo que un porcentaje importante de las personas no tiene derecho a pensión por vejez o discapacidad. Añade que “dentro del régimen contributivo, el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) no admite parejas del mismo género, lo que resulta en una situación de discriminación”.

En cuanto a los derechos de familia sostiene que las parejas entrevistadas manifestaron como la falta de reconocimiento legal las coloca en una situación de profunda indefensión. “Los obstáculos para poder formalizar una pareja en términos legales, y vivir públicamente como tal, aparecieron como un factor de migración hacia otros países que reconocen legalmente dichas uniones”.

Otros derechos que según el informe no se reconocen en país es el derecho a la salud: “Se resalta la percepción sobre la baja presencia en las políticas de salud de las mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, hombres trans y otras mujeres no heterosexuales. Como consecuencia, se valora que el personal de salud reciba poca formación y entrenamiento en atención adecuada y respetuosa a esta población. El modelo de atención está construido a partir de la heternomatividad y cisnormatividad, por lo que no genera un ambiente de seguridad en donde la persona pueda expresar su orientación sexual e identidad de género al recibir la atención que se ajuste a sus necesidades”.

El informe añade que el derecho a la integridad personal se manifiesta “más evidente del octultamiento de la violencia contra las personas LGBTI es la completa ausencia de estadística oficial. Junto a la falta de datos, el problema más acuciante es la persistente impunidad en que permanecen la violencia y los homicidios por prejuicio”.

Según el informe el derecho a la participación política indica que “las personas trans y las personas con una expresión de género no normativa, expresaron en mayor medida, que existe temor a enfrentar la violencia, rechazo y burla en el ejercicio del derecho al voto, ya que exige la presentación del documento de identidad. En relación al derecho a presentarse como candidata, la percepción de las personas entrevistadas es que existe actualmente un ambiente mucho más propicio a la candidatura política por parte de personas abiertamente gais, lesbianas o trans”.

El documento sostiene que el derecho al libre desarrollo de la personalidad “en la sociedad dominicana, la discriminación se manifiesta, primero en los silencios y omisiones a que se ven obligadas las personas LGBTI, cuando deciden no revelar, negar e incluso ocultar su orientación sexual, sus características sexuales, la expresión y/o la identidad de género, por miedo al rechazo y el estigma. En segundo lugar, a través de actos directos de exclusión, como humillaciones, negación de servicios, derechos básico y violencia”.

De acuerdo con el informe entre las personas LGBTI existe “el temor a ser víctimas de discriminación y violencia suele inducir a muchas personas LGBTI, sobre todo hombres gais y mujeres lesbianas, a mantener en secreto su orientación sexual en sus lugares de trabajo. Los hombres gais y mujeres lesbianas entrevistadas para este informe, que optaron por no ocultar, o revelar su orientación sexual en el ámbito laboral, enfrentaron con frecuencia diversas formas de discriminación y acoso. En cuanto a las personas trans entrevistadas debido a la discriminación basada en su identidad y expresión de género, son el grupo que mayores obstáculos enfrenta en el acceso al trabajo, ubicándose en los sectores más precarios y marginales de la economía. Frente a esta situación algunas personas decidieron modificar su expresión de género conforme el mandato cisnormativo”.

Además, las personas LGBTI entrevistadas por el informe indican que hicieron referencia a períodos en donde se vieron en la obligación de vivir en situación de calle, luego de haber sido expulsadas de sus hogares, por su orientación sexual, la expresión y/o la identidad de género”.

En el entorno educativo, la comunidad LGBTI indica que “la discriminación, el acuso y el bullying en el entorno educativo fueron los obstáculos más resaltadas por las personas entrevistadas y el factor negativo más influyente en la repitencia, las deficiencias en el rendimiento escolar y el abandono escolar. También es un factor decisivo en el abandono de la educación básica, la universidad o los estudios técnicos, la angustia, tristeza y depresión que generan el ocultamiento y el miedo permanentemente a ser descubierto. Este miedo a ser descubierto es más fuerte en la niñez y la adolescencia, en donde la necesidad de pertenencia y aceptación se refirió como mucho mayor”.