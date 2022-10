La Casa Blanca llama a familias de PR a solicitar crédito por menores dependientes

Unas 75,000 familias puertorriqueñas aún no han reclamado el crédito por menores dependientes (CTC) para el año tributario 2021, por lo que la Casa Blanca exhortó este martes a los residentes de la isla a solicitar el beneficio que estará disponible hasta el 17 de noviembre.

Gene Sperling, principal asesor del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que "es ahora el momento" para acceder al crédito estadounidense que por primera vez se extendió a la isla debido a los efectos de la pandemia del COVID-19.

“Fue una verdadera injusticia que durante 20 años Puerto Rico no fuera parte del CTC. No hay excusas ni explicaciones (para que no se haya aplicado el crédito antes a la Isla) y eso estuvo mal. Con ese cambio, cuando el presidente firmó la ley del Plan de Rescate Estadounidense, se logró por primera vez que los niños de Puerto Rico fueran elegibles para el CTC de la misma forma que lo son los niños de los 50 estados. Esto les dará a muchas familias en Puerto Rico, lo que el presidente Biden denominó como un respiro”, expresó Sperling durante una conferencia virtual convocada por el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) de Puerto Rico.

A raíz de los daños a la economía por las medidas para frenar el COVID-19, el gobierno federal dispuso el aumento del crédito a 3,600 dólares para los niños menores de 6 años y 3,000 dólares para los que superen la edad hasta los 17 años.

“Para el año contributivo 2021, las personas pueden acceder todavía al crédito. El 90 % de las familias y niños en Puerto Rico son elegibles para el crédito que se aumentó hasta U$3,000 para niños de 6 a 17 años y U$3,600 para menores de 6 años. Esto significa que si tienes tres niños mayores de 6 años puedes recibir hasta U$9,000”, explicó el funcionario estadounidense, citado por el diario El Vocero.

Sperling dijo que el crédito por menores dependientes puede incidir considerablemente en los niveles de pobreza de las familias de la isla, en especial para aquellas que se vieron afectadas por el paso del huracán Fiona. “Nuestro mensaje es claro. Todavía hay tiempo para reclamar el crédito expandido este año. El momento es ahora y hasta el 17 de noviembre”, recalcó.

Hasta el 2021, solo los puertorriqueños con tres hijos o más podían acceder al beneficio, este año el programa está disponible para todas las familias con niños, siempre y cuando sus ingresos no superen los 75,000 o 150,000 dólares en el caso de las parejas.

Los ciudadanos de Puerto Rico interesados en acceder al crédito por menor dependiente, pueden llenar el formulario disponible en este enlace.