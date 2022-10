Una mujer demanda a L'Oréal porque un producto para alisar el pelo le causó cáncer de útero

Una mujer de Missouri demandó a la compañía de cosméticos L'Oréal alegando que el uso de los productos de la firma para alisar el cabello incidieron en el desarrollo del cáncer de útero que le fue diagnosticado en el 2018.

El cáncer de útero "fue causado directa e inmediatamente por su exposición a ftalatos y otras sustancias químicas disruptoras endocrinas que se encuentran en los productos para el cuidadado del cabellos de los demandados", reza la demanda presentada el pasado viernes en Illinois por el abogado de derechos civiles Ben Crump, la consejera Diandra "Fu" Debrosse Zimmermann entre otros en nombre de Jenny Mitchell, de 32 años.

Zimmermann informó a la cadena CNN que la demanda marca un "momento decisivo" para las mujeres de color que han utilizado toda su vida productos químicos para lograr un cabello lasio.

La demandante ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que que ha utilizado los alisadores de cabello desde que estaba en tercer grado, cuando apenas tenía unos 8 años de edad.

Mitchell fue diagnosticada con cáncer de útero el 10 de agosto de 2018, según la demanda, y se sometió a una histerectomía completa en el Boone Hospital Center en Missouri el 24 de septiembre de 2018.

"En ese momento, a la edad de 28 años, mi sueños de ser madre se esfumaron", cuenta la joven en la demanda, en la que también asegura no tener antecedentes familiares de cáncer o cáncer de útero.

Mitchell, quien dice ser la primera voz de muchas voces de mujeres afroamericanas que desde jóvenes han usado alisadores químicos y que se enfrentarán a las empresas de cosméticos por los efectos de sus productos, continuó usando los químicos desde alrededor de los 2000 hasta marzo de 2022 y ahora busca una compensación de 75,000 dólares, según señala la demanda.

De acuerdo con Zimmermann, hay otros dos casos individuales en California y Nueva York, contra estas compañías, incluida L'Oréal, alegando una conexión entre los productos químicos utilizados para alisar el cabello y el diagnóstico de cáncer.

La demanda de Jenny Mitchell llega días después de que el Journal of the National Cancer Institute publicara que el uso frecuente de productos para alisar el cabello aumenta en un 4 % el riesgo de desarrollar cáncer de útero a los 70 años, frente a un 1.6 % de la probabilidades que presentan las mujeres que no usaron los productos en los 12 meses anteriores al estudio.

El estudio investigó a 33,497 mujeres estadounidenses entre 35 y 74 años, que fueron evaluadas durante casi 11 años. En ese tiempo, 378 participantes fueron diagnosticadas con cáncer de útero.

Dicho cáncer es raro, pero su incidencia está aumentando en los EEUU, especialemnte entre las mujeres afroamericanas, público que utiliza con mayor frecuencia estos productos.