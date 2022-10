Militares rusos entregan a Ucrania el cuerpo del estadounidense muerto en el país

La custodia ucraniana recibió este miércoles el cuerpo de un estadounidense muerto en agosto mientras luchaba junto a su ejército.

El Departamento de Estado de EE.UU. informó a la familia de Joshua Jones, de 24 años, sobre la devolución del cuerpo. El estadounidense fue asesinado en agosto pasado.

El traslado se ejecutó al norte de Vasylivka. Las dos partes habían acordado un alto el fuego de dos horas en la tierra de nadie entre la Ucrania rusa y la ucraniana.

Según informa CNN en Español, una ambulancia ucraniana estaba en el lugar para transportar el cuerpo. El cuerpo se pudo identificar por los tatuajes y otras características de Jones. Los rusos también habían enviado fotos del cuerpo con antelación.

En medio del llanto, en llamada telefónica, el padre del hombre, Jeff Jones, dijo a la televisora: "¡Lo tenemos de vuelta!".

"No puedo decirles el peso que se le quita a esta familia", dijo Jones. "No podía renunciar a esa esperanza".

Jones dijo que recibió un mensaje de la Legión Internacional del ejército ucraniano el miércoles por la mañana a las 6:30 a.m. ET a través de la aplicación Signal, pero perdió la llamada. A las 7 a.m. ET, recibió una llamada de la prometida de su hijo con la noticia. La embajada de Estados Unidos en Ucrania le informó poco después.