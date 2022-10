Un minero se hace viral por su esfuerzo al acudir a un juego de baloncesto con su hijo

Los padres son capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos, tal es el caso de un hombre cuya foto se hizo viral en redes sociales tras asistir a un juego de baloncesto en Ketucky, vistiendo su uniforme de minero y su cara cubierta de carbón, solo para disfrutar el momento con su pequeño.

La fotografía se tomó el pasado 22 de octubre durante un partido de beneficio del equipo masculino de la Universidad de Kentucky, los Kentucky Wildcats, y para muchos la tierna imagen refleja uno de los tantos sacrificios que hacen los padres por sus hijos.

Michael Joe McGuire es la identificación del hombre que ha recibido las felicitaciones de los usuarios de las redes sociales y algunas invitaciones extras para próximos juegos.

Esto último gracias al entrenador de lo Wildcats, John Calipari, quien compartió la imagen de McGuire y su hijo inicialmente, mientras sostenían una conversación en medio del juego sentados en una de las primeras filas de la cancha.

La intención del entrenador era dar con el paradero del hombre desconocido y premiar su esfuerzo de salir del trabajo y de inmediato trasladarse a la cancha para tener un momento agradable con su pequeño, sobre todo teniendo en cuenta la complicada profesión que tiene.

Todo esto le recordó al coach su propia infancia y la relación con su padre, ya que también fue hijo de un minero y vivió los grandes esfuerzos de su padre para asegurar un mejor futuro para él y el resto de la familia.

"Por lo que me han dicho, después de su turno, corrió para estar con su hijo y ver nuestro equipo. No sé quien es, pero tengo entradas para él y su familia en Rupp para ser tratados como VIP!", escribió el coach junto a la fotografía de padre e hijo que compartió en su perfil de Twitter.

My family’s American dream started in a Clarksburg, WV coal mine, so this picture hits home.



From what I’ve been told, after his shift, he raced to be with his son & watch our team. Don’t know who this is, but I have tickets for him & his family at Rupp to be treated as VIPs!! pic.twitter.com/a5BJXUnK2v — John Calipari (@UKCoachCalipari) October 24, 2022

Las redes sociales explotaron ante el gesto del minero y viralizaron la imagen compartida por el entrenador, dicha fotografía acumula más de 167,000 "Me gusta" y ha sido compartida más de 15,000 veces por usuarios que también ha compartido su experiencia con padres empleados en minas y los sacrificios que enfrentaron para lograr estar con ellos.

Por su parte, la esposa del minero, Mollie Gail McGuire, hasta la que llegó la oleada que produjo la acción de su marido, explicó en una publicación de Facebook que, tras una jornada de trabajo que inició a las 4:45 de la madrugada del sábado, McGuire condujo hasta la arena donde se llevaba a cabo el juego y se reunió con ella y su pequño hijo, Easton.

"De verdad estamos bendecidos con un hombre tan increíble y más que agradecidos. amamos a nuestro minero", escribió Mollie en la publicación.

Tras ser contactada por la prensa, la mujer confirmó que las invitaciones prometidas por el entrenador ya fueron entregadas y una vez empiece la temporada revisarán el día en el que pueden acudir al partido.