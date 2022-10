Los tuiteros ponen a prueba los límites de la red en la era Musk

Los usuarios de Twitter no desperdiciaron tiempo este viernes y probaron los límites de la libre expresión en la plataforma ahora en manos del magnate Elon Musk.

Apenas horas después que Musk asumiera el control de la red, voces conservadoras celebraron lo que consideran la recuperación de su derecho a expresarse libremente.

Buck Sexton (@BuckSexton), un popular podcaster estadounidense con más de 800,000 seguidores en Twitter, escribió: "Por cierto, resulta que los hombres NO PUEDEN embarazarse. Vamos liberales".

El tuit, que desató reacciones negativas y positivas, recibió comentarios como "Verdad", y "Este va a ser un gran día".

Algunos optaron por usar las mismas palabras con ataques irónicos.

"Resutla que tú NO PUEDES tener relaciones sexuales", tuiteó @sawthrewit.

Otro tópico popular fue el referido a las mascarillas utilizadas durante la pandemia, y que, consideradas efectivas por la comunidad científica, probaron ser un elemento de división en Estados Unidos.

"Ahora que podemos decir la verdad aquí después que Elon Musk oficialmente asumió, sólo voy a decir: Las máscaras no funcionan", tuiteó @ianmSC.

El tuit generó una cantidad de comentarios de apoyo, pero también la reacción del lado contrario.

"Entonces si necesitas una operación, ¿te parece bien que el personal médico no use máscaras? Como no funcionan, ¿no es así?", tuiteó @marynol51.

Musk, el hombre más rico del mundo y quien se ha declarado un "absolutista de la libertad de expresión", concluyó la demorada compra de Twitter el jueves por la noche.

El jefe de Tesla y SpaceX tuiteó "que vengan los buenos tiempos", marcando el fin de la complicada compra de la plataforma por 44,000 millones de dólares.

Moderación de contenido

Musk se ha manifestado previamente en favor de reducir la moderación de contenidos en las redes, algo que muchos consideran injusto.

Pero este viernes el magnate anunció que formará un comité para evaluar la política futura de la plataforma sobre publicaciones y el restablecimiento de cuentas bloqueadas.

"Twitter formará un consejo de moderación de contenido con puntos de vista muy diversos", tuiteó. "No se tomarán decisiones importantes sobre contenido o restablecimientos de cuentas antes de que se reúna ese consejo".

Muchos advierten que si no se moderan los contenidos, la "plaza pública digital" del mundo corre el riesgo de convertirse en una carretera de desinformación, mientras otros abogan por la libre expresión.