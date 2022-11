Andreina Martínez: del Congreso de EEUU al Miss República Dominicana

Fue a la edad de 13 años cuando Andreina Martínez dejó atrás a su madre y todo lo que hasta ese momento era conocido para ella en su ciudad natal, Santiago, para buscar un mejor futuro en la ciudad que nunca duerme, Nueva York.

“Para una niña de 13 años que le diga Nueva York, era como ‘wow Timesquare’, voy a vivir donde las estrellas viven, y no lo asimilé en ese momento. Sin embargo, cuando dejé a mi mamá en Santiago y a mi hermano y llegué a Estados Unidos, que llegué a el Bronx, que no era lo que yo pensaba me asusté mucho, éramos seis personas viviendo en un apartamento de una habitación y fue un cambio drástico”, dijo Andreina.

La joven de orígenes humildes, pero con un gran deseo de superación, asegura que rápidamente se dio cuenta de que “la vida en Nueva York no iba a ser fácil”, cuando le tocó llegar a la escuela sin saber inglés y ser víctima de la discriminación y la burla de sus compañeros por no saber pronunciar las palabras, pero asegura que a pesar de todas las puertas que le cerraron y todos los contratiempos, luchó para salir adelante.

Andreina asistió a la universidad pública de Nueva York, donde estudió Psicología y Ciencias Políticas donde se graduó Magna Cum Laude.

“Siempre vi la educación como la única forma de salir adelante, era la única posibilidad que tenía, entonces para mí estudiar psicología y ciencias políticas era la única forma de poder entender el comportamiento humano, de cómo las personas nos comportamos especialmente como inmigrantes”, expresó.

Su intención era entender cómo el gobierno y las políticas públicas apoyaban a los inmigrantes y las minorías que, como ella, padecieron tantas dificultades para poder adaptarse a una nueva cultura y sociedad.

“Lo que estudio es cómo las leyes apoyan a las personas en un clima político, como las personas pueden buscar apoyo en las oficinas gubernamentales y qué podemos hacer para ayudarles”, dijo.

Luego de graduarse, la dominicana logró conseguir un espacio en el Congreso de EEUU junto a la senadora de NY Kirsten Gillibrand. Habla de ese momento como una de las grandes oportunidades de su vida.

“Mucho trabajo. Fueron personas que vieron algo en mí, que dijeron tú tienes algo y queremos que tu tengas la oportunidad. Las oportunidades son pocas para mujeres e inmigrantes que tal vez tienen un acento o que no hablan el inglés perfecto y yo entendí que tenía que hacer algo”, expresó.

Andreina tocó puertas, cuando se dio la oportunidad de aplicar para una beca para el Congreso. Cuenta que, aunque ya contaba con experiencia política a nivel estatal, nunca se imaginó llegar tan lejos.

“Les dije yo quiero ir, yo puedo ir, sé que tengo las condiciones para llegar, pero no sé cómo hacerlo. Mis maestros, mis supervisores me vieron y dijeron ‘te hemos visto trabajando y sabemos que puedes hacerlo’. Mucho trabajo, eso fue lo que me llevó al Congreso”, dijo la representante de RD al Miss Universo.

El Miss Universo se celebrará el próximo sábado 14 de enero de 2023 en la ciudad de New Orleans en EEUU.

