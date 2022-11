“No me pegues en nombre del amor”, la campaña que busca ayudar a mujeres maltratadas en RD

Una de cada tres mujeres en el mundo (736 millones) ha experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida, más de 640 millones mayores de 15 años la sufren de manos de sus parejas o exparejas y solo un 40 % pone la denuncia, según los datos de ONU Mujeres.

A sabiendas de estas cifras y haber formado parte de ellas, Biannyi Peguero, presenta la campaña “No me pegues en nombre del amor”, una iniciativa de la organización que preside, “SOS Mujer Extraordinaria” y cuyo principal objetivo es la educación.

Con esta campaña, Peguero busca llegar a esas mujeres que están siendo maltratadas, así como a las adolescentes embarazadas o las que son madres desde muy jóvenes, siendo estos dos últimos el grupo en el que considera inicia el ciclo de violencia, para ofrecerles terapias, capacitación e inserción laboral.

“Yo pase por violencia doméstica y en mi proceso yo identifiqué ciertas cosas que podrían ayudar a otras mujeres, lo primero fue la educación”, expresó Peguero, al tiempo que indicaba que formarse le dio un motivo para creer que era capaz de crear todo lo que quería o deseaba.

Y tomando esta reflexión, producto de todo el proceso para salir de las cuatro paredes en las que era violentada, la joven de 34 años hoy quiere multiplicarlo con otras mujeres que están pasando por una situación similar

"Al yo educarme estando dentro de casa con esa persona, llegó un momento en el que yo me sentí con tanta valentía que yo dije que no, no más, me voy" Biannyi Peguero Titular de “SOS Mujer Extraordinaria” “

De qué va la campaña

"No me pegues en nombre del amor" contará las historias de superación de mujeres que fueron violentadas con el fin de promover el amor propio y llevar un mensaje que motive a las féminas que han sufrido o están sufriendo maltratos a sobreponerse del abuso.

El lanzamiento oficial de la campaña será en los Estados Unidos el 28 de noviembre con una serie de publicaciones e informarción a través de las redes sociales, para el 3 de diciembre impartir un webinar en el que abordarán temas relacionados con la violencia, desde el aspecto psicológico y su impactó en la salud mental.

Este congreso virtual estará disponible también para el público dominicano a través de las redes sociales y la página web de la organización, señaló Peguero.

A partir del 4 de diciembre la joven se trasladará con la campaña a la República Dominicana, específicamente a Baní, su comunidad natal, para poner en marcha una serie de eventos en beneficio de la comunidad más vulnerable a la violencia, comenzando con talleres en varios centros educativos.

La fundadora de "SOS Mujer Extraordinaria" quiere que la organización esté orientada a la acción y no se quede solo en palabras. (FRANCISCO ARIAS)

Para el 9 de diciembre, Peguero tiene pautado un “Baby shower comunitario” con el cual pretende impactar a 50 jóvenes embarazadas de escasos recursos con edades comprendidas entre 15 y 20 años. Allí estará entregando artículos como pañales, corrales y coches.

El día 10 estarán celebrando la feria “Un día para la mujer extraordinaria” en la que, además de comercializar productos locales, entregarán unas 20 becas para mujeres que busquen formarse en cursos técnicos de costura, maquillaje profesional, técnico en uñas, cosmetología, manualidades, decoración, entre otras, con el propósito de que más adelante puedan emprender su propio negocio.

Las beneficiarias de las becas deben ser de Baní y deberán estar atentas a la convocatoria que estará disponible durante todo el mes de noviembre para participar.

La joven detrás de “SOS Mujer Extraordinaria”

Biannyi Peguero formalizó “SOS Mujer Extraordinaria” en 2021 y desde entonces supo que no quería una organización que se quedara en palabras, quería que tuviera “acción y cause impacto” y por ello este año estará lanzando una campaña para demostrar que la violencia doméstica puede impactar a mujeres de cualquier nivel, pero al mismo tiempo mostrarles que hay una salida.

Peguero fue víctima de violencia y no lo esconde, al contrario, esta fue la razón por la que decidió crear una fundación para ayudar a las mujeres maltratadas.

Cuenta que cuando se alejó de la casa donde era violentada se marchó en su carro solo con su ropa, pero con la “convicción de que todo iba a mejorar”.

Peguero es autora del libro "Luces y sombras de una mujer valiente", en el cual retrata sus sentimientos y su percepción de los hechso durante su "camino oscuro". (FRANCISCO ARIAS)

Luego de vivir una vida que a todos le parecía perfecta, (era modelo y con una corona internacional), se acercó a una iglesia y con una mano en su pecho alzó una plegaria a Dios, la que fue contestada más adelante con la llegada de personas que de una manera u otra la ayudaron a salir de su situación.

Tomó terapias a escondidas o en su vehículo, mientras compartía el techo con su agresor que justificaba con su "amor" los golpes que le propinaba, hasta que se decidió y se fue de esa casa, porque algo le decía que “si no salía la iba a matar”.

Al salir de la vida que definió como su “camino oscuro”, Biannyi asegura que comenzó a ver colores diferentes junto a las oportunidades que le fueron llegando.

En la actualidad, Biannyi compara su vida con “un cuento de hadas” y aseguró que su libro “Luces y sombras de una mujer valiente” y su organización “SOS mujer extraordinaria” le han dado “el gran propósito de su vida” con el que busca impactar desde la acción la vida de las mujeres víctimas de la violencia.