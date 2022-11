Elizabeth de León, la primera dominicana en dirigir el Departamento de Vivienda de EEUU

Elizabeth de León es la primera dominicana en dirigir el Departamento de Vivienda y Desarrollo Económico Urbano y la segunda en estar al frente de una agencia federal de Estados Unidos.

Tras una fructífera carrera como abogada en la ciudad de Nueva York, donde tuvo la oportunidad de ser la primera latina y dominicana en ser secretaria de Trabajo, fiscal general, asesora principal del presidente del Consejo Municipal, y comisionada adjunta del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas, De León habla con orgullo de sus raíces, mientras asume un nuevo rol, ahora a nivel nacional desde Washington D.C.

La dominicana expresa con ilusión de sus visitas a Salcedo, en República Dominicana, la tierra que vio nacer a sus padres y de las anécdotas que su mamá le hacía sobre el campo y como le tocaba lavar en las piedras de los ríos.

Elizabeth nació en el Bronx y recuerda que, a la edad de tres años, debido a un incendio en su edificio, tuvieron que mudarse al Alto Manhattan y hospedarse con unos familiares.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/01/mujer-sentada-en-un-escritorio-fc5c4239.jpg

¿Quién te crees que eres?

Elizabeth fue la primera de su familia en estudiar derecho y en asistir a la universidad en EEUU, y cuenta que fueron las diferentes injusticias por las que ella vio a su mamá pasar, las que la llevaron a querer estudiar derecho.

“Cuando uno iba a las citas, yo me daba cuenta que no era solamente traducir las palabras, era la forma en la que ellos me trataban y me hablaban a mí, yo sabía que no estaba bien, y no sé exactamente qué era, ahora me pongo a pensar si era racismo o si era porque mi mamá era divorciada y la estaban juzgando por eso”, dijo la dominicana.

“Nosotros fuimos a buscar asistencia pública porque a pesar de que mi mamá tenía dos trabajos, el dinero no era suficiente para todos los gastos con tres niñas y tratando de enviar dinero a Santo Domingo”, expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/01/una-persona-en-traje-parado-enfrente-de-un-espejo-8138bb11.jpg

En una de esas citas Elizabeth le dijo a la señora que le asistía que lo que ella le estaba diciendo no tenía sentido, “y la señora me respondió, ¿quién te crees que eres? ¿una abogada?, eso era lo único que ella me tenía que decir y yo supe exactamente por el resto de mi vida que yo iba a ser abogada”.

Realizó su licenciatura en letras y retórica en la Universidad de Binghamton y realizó su Juris Doctor en la Universidad de Búfalo con una beca que le otorgó la Asociación de Abogados de EEUU. Durante tu tiempo allá, tuvo la oportunidad de trabajar para Hillary Clinton cuando era senadora.

Hablar sobre Elizabeth, es hablar sobre los dominicanos en Nueva York, por quienes ha trabajado en sus más de 20 años de servicio público y quienes la reconocen como una inspiración y un orgullo para la comunidad.

Su nominación y juramentación

Tras meses de entrevistas, audiencias y un arduo proceso dentro del Congreso, Elizabeth fue confirmada en el cargo de subsecretaria de Administración del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU el 3 de mayo de 2022.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/01/un-grupo-de-personas-haciendo-gestos-con-la-mano-c07bc260.jpg Elizabeth de León en su juramentación en el Senado.

Allí está encargada de la seguridad nacional de la agencia, y de los casi 8,500 empleados, divididos en 65 oficinas en la nación completa.

“Sin toda la experiencia que he tenido antes, no hubiese podido hacer este trabajo y me encanta… es una experiencia que he empezado, pero estoy muy emocionada”, dijo la dominicana.