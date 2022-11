Sinagogas de Nueva Jersey bajo una "amplia amenaza", advierte el FBI

El FBI en Newark, Nueva Jersey, advirtió de una "amplia amenaza" a las sinagogas ubicadas en la ciudad, por lo que llamó a tomar las precauciones de lugar para proteger a las comunidades y las instalaciones.

"El FBI ha recibido información creíble de una amplia amenaza a las sinagogas en NJ. Le pedimos ene este momento que tome todas als precacuciones de seguridad para proteger su comunidad e instalaciones. Compartiremos más información tan pronto como podamos. Manténgase alerta. En caso de emergencia llame a la policía”, publicó la agencia federal en su cuenta de Twitter.

The FBI has received credible information of a broad threat to synagogues in NJ. We ask at this time that you take all security precautions to protect your community and facility. We will share more information as soon as we can. Stay alert. In case of emergency call police. pic.twitter.com/e64XSmQvNc — FBI Newark (@FBINewark) November 3, 2022

En un segundo tuit, el FBI indicó que la advertencia forma parte de "una medida proactiva mientras se llevan a cabo los procesos de investigación".

El FBI aseguró en un tercer mensaje que se "toma en serio todas las amenazas", por lo que ya están trabajando para "hacer cumplir la ley investigando activamente esta amenaza", la agencia también resaltó su compromiso con los "socios basados en la fe en la comunidad afectada".

Por su parte, el gobenador de Nueva Jersey, Phil Murphy, informó que mantiene el contacto con el FBI, la oficina estatal de Seguridad Nacional y Preparación y el fiscal general de estado.

“Estamos monitoreando de cerca la situación y estamos trabajando con la policía local para garantizar que todos los lugares de culto estén protegidos”, escribió Murphy en su cuenta de Twitter.

El Departamento de Policía de Nueva York dijo estar al tanto de la información y aseguró que su Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo están "trabajando diligentemente" junto a al FBI para "garantizar la seguridad y el bienestar de cada área que abarca a nuestros ciudadanos judíos y el área triestatal".

Estados Unidos ha visto un aumento en los incidentes antisemitas, pasaron de 941 en 2015 a 2,717 incidentes registrados en 2021 por la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), dicha organización también está trabajando con el FBI para abordar el tema de la "amenza creíble" y llamó a las sinagogas y organizaciones judías que “permanezcan en calma y en un estado de alerta elevado”.