Vídeo muestra a dominicanos cruzando ilegalmente la frontera con Texas

Cientos de migrantes de diferentes nacionales caminan haciendo una larga fila con el fin de ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal por Normandía, Texas, en momentos que el país norteamericano atraviesa una crisis migratoria que, aunque se ha visto reducida por las nuevas políticas para los venezolanos, continúa.

De acuerdo con el video compartido por un periodista de Fox News, la fila, compuesta por venezolanos, nicaragüenses, dominicanos y cubanos, se ha mantenido durante tres de los últimos cuatro días en que le ha dado seguimiento al grupo masivo de migrantes, a los que contabiliza en más de 300.

"Estamos presenciando otro grupo masivo de 300+ cruzando ilegalmente a Normandía, TX en este momento. Hemos visto esto aquí tres de los últimos cuatro días. Casi todos adultos solteros. Muchos de ellos diciéndome que son de Cuba, Nicaragua, República Dominicana, etc.", escribió el periodista Bill Melugin en su Twitter.

En su mayoría, el grupo está integrado por hombres adultos, pero también se alcanzan a ver a mujeres y niños menores de edad, caminando por una larga zona con escasa vegetación y que no parece estar habitada.

El pasado 12 de octubre los Estados Unidos anunció una medida que tiene dos partes, una que es aceptar a 24,000 venezolanos que puedan probar arraigo en el país y puedan quedarse por un máximo de dos años, y por otro lado estará expulsando hacia México a aquellos venezolanos que ingresen al país de manera ilegal por sus fronteras.

Esta decisión, tomada en conjunto con el Gobierno de México, se ha traducido en una reducción del flujo de venezolanos por las rutas de Sudamérica, la que ha sido catalogada de "drástica" por las autoridades de Panamá, que registraron solo 2,292 personas, (624 venezolanos) en tres días, cuando llegaron a computar entre 3,000 y 4,000 viajeros diarios ese mismo mes, esto debido a que muchos venezolanos están decidiendo regresar a su país ante las nuevas restricciones.

Asimismo, este martes funcionarios de migración de Costa Rica, Panamá y Colombia propusieron un cierre de los pasos informales, así como la instalación de un observatorio de movilidad humana para frenar la crisis migratoria regional, entre estos pasos estaría incluido la jungla del Darién, uno de los más peligrosos por la presencia del crimen organizado, pero una ruta conocida desde hace años por los migrantes que se dirigen al Norte.

Migración dominicana

Aunque la crisis migratoria ha estado liderada por ciudadanos de países con profundas crisis políticas y económicas como Venezuela, Cuba y Nicaragua, los dominicanos no se escapan de esta travesía por alcanzar nuevas oportunidades.

La ruta más frecuente de los migrantes dominicanos es el arriesgado viaje por mar hacia Puerto Rico, que solo entre octubre 2021 a septiembre 2022 ha interceptado a 1,705 criollos que pretendían ingresar al territorio de manera ilegal, lo que lo hace el mayor grupo atrapado por los guardacostas del estado asociado a los EEUU, seguidos por los haitianos.

Pero esto no los aleja de emprender las peligrosas caminatas entre las fronteras que interconectan a los países de Sudamérica para llegar hasta los EEUU en busca del "sueño americano".

Situación de migrantes en Texas

Los migrantes que realizan los viajes por América del Sur, llegan a México con la intención de ingresar a EEUU por la frontera con Texas, donde desde mediados de agosto el gobernador Gregg Abbott ha estado enviado autobuses llenos de migrantes a estados liderados por demócratas, a modo de protesta por las "laxas" políticas migratorias de la Administración de Biden.

Llegando incluso a enviar varios de estos autobuses hasta la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, DC.

A esta propuesta también se unió el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se atribuyó el envío de dos aviones con migrantes venezolanos a la lujosa isla de Manhattan, Martha's Vineyard.

Uno de los estados más afectados por esta medida fue Nueva York que se declaró en emergencia debido a la cantidad de migrantes que recibió y a los que debía encontrarles refugio, comida y suplir otras necesidades.

Uno de esos grupos fue hospedado en hoteles en Staten Island, donde a inicios de octubre una familia de dominicanos estaban entre los migrantes que iban de puerta en puerta solicitando comida, ropa y trabajo, un vecindario de clase media y que no estaba preparado para recibir tantos migrantes sin recursos ni para combatir el frío, señalaron algunos lugareños a The New York Post.

