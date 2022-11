Así serán despedidos los empleados de Twitter: lea aquí el memorando completo

Los empleados de Twitter amanecieron con la noticia de que la mitad de los empleados de la empresa estarán siendo despedidos, como parte de los ajustes que está haciendo Elon Musk para poder recuperar la inversión de 44 mil millones de dólares, suma por la cual se convirtió en el dueño de la red social.

A continuación, lea en su totalidad: el memorando de Twitter para el personal detalla cómo serán despedidos

Twitter ha enviado el siguiente memorando a sus empleados diciéndoles cómo se enterarán si han sido despedidos o si sus trabajos están seguros.

Equipo, en un esfuerzo por colocar a Twitter en un camino saludable, atravesaremos el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral global el viernes. Reconocemos que esto afectará a varias personas que han realizado valiosas contribuciones a Twitter, pero lamentablemente esta acción es necesaria para garantizar el éxito de la empresa en el futuro".

Dada la naturaleza de nuestra fuerza laboral distribuida y nuestro deseo de informar a las personas afectadas lo más rápido posible, las comunicaciones para este proceso se realizarán por correo electrónico. A las 9 a.m. PST del viernes 4 de noviembre, todos recibirán un correo electrónico individual con el asunto: Tu función en Twitter. Por favor revise su correo electrónico, incluyendo su carpeta de correo no deseado. - Si su empleo no se ve afectado, recibirá una notificación a través de su correo electrónico de Twitter. "

si su empleo se ve afectado, recibirá una notificación con los próximos pasos a través de su correo electrónico personal. - Si no recibe un correo electrónico de twitter-hr@ antes de las 5 p. m. PST del viernes 4 de noviembre, envíe un correo electrónico a peoplequestions@twitter.com. Para ayudar a garantizar la seguridad de cada empleado, así como los sistemas de Twitter y los datos de los clientes, nuestras oficinas se cerrarán temporalmente y se suspenderá el acceso a todas las credenciales".

Si está en una oficina o de camino a una oficina, regrese a casa. Reconocemos que esta es una experiencia increíblemente desafiante, ya sea que se vea afectado o no. Gracias por seguir adhiriéndose a las políticas de Twitter que le prohíben discutir información confidencial de la empresa en las redes sociales, con la prensa o en cualquier otro lugar. Agradecemos sus contribuciones a Twitter y su paciencia a medida que avanzamos en este proceso. Gracias."

