Ocasio-Cortéz acusa a Musk de censurar su cuenta de Twitter

El acalorado debate entre Elon Musk y la congresista Alexandria Ocasio-Cortéz sobre el pago de los ocho dólares para cuentas verificadas no se detiene, luego de que este jueves la política acusara a Musk de censurarle su cuenta.

En un video que la representante de Nueva York publicó en su cuenta de Instagram dice que mientras se encontraba en un encuentro comunitario en El Bronx y cuando llegó a su casa vio un mensaje de su equipo que decía: “oye, avísanos si necesitas ayuda con este asunto de Elon”.

Dice que después de esto abrió su cuenta y esta había desaparecido.

“Como cuando sacas tus menciones y esas cosas, es como si literalmente fuera una pantalla en blanco. Totalmente desaparecido”, dijo la congresista.

Luego, la congresista subió un tuit etiquetando a Musk y mostrando como se veía su página en la red.

“Yo @elonmusk mientras tengo tu atención, ¿por qué la gente debería pagar $8 solo para bloquear su aplicación cuando dicen algo que no te gusta? Así es como se ve mi aplicación desde que mi tweet los molestó ayer. ¿Lo que es bueno? No me parece muy libre de hablar”, escribió Ocasio-Cortéz.

El debate

La discusión entre el nuevo dueño de Twitter y Ocasio-Cortéz comenzó el pasado miércoles cuando esta se quejó por el cobro de los ocho dólares y se desencadenó un debate entre los dos.

“Lmao a un multimillonario que intenta seriamente venderle a la gente la idea de que la 'libertad de expresión' es en realidad un plan de suscripción de $ 8 / mes”, escribió la congresista de origen puertorriqueño.

LOL — @AOC thinks @ElonMusk is messing with her Twitter app pic.twitter.com/N4wXotyi2J — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 3, 2022

El comentario de Musk dirigido a Ocasio Cortéz fue su última respuesta a una larga lista de quejas de usuarios que están verificados sobre la nueva política de Twitter de cobrar un monto de 8 dólares mensuales para aquellos con marcas de verificación azules.

“Su comentario es apreciado, ahora pague $ 8”, respondió Musk en un tuit corto pero ardiente.