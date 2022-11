La Alcaldía de Nueva York declara el 9 de Noviembre el día del “Festival Dominicano del Estado de New York”

El Dominican Film Festival de New York comenzó en esta ciudad con el respaldo de todos los sectores de la comunidad dominicana en el Teatro United Palace de Washington Heights en su 11 aniversario. Bajo el slogan “Historia que nos hacen soñar”, la gran noche de apertura se rindió homenaje a la diáspora dominicana con doble muestra cinematográfica encantando a todos los presentes.

Armando Guareño , fundador y director ejecutivo del DFFNYC, agradeció el respaldo de la diáspora la cual fue representada por el cónsul dominicano Eligio Jaquez y la concejal por el distrito 10 Carmen de la Rosa, quienes destacaron el crecimiento del cine dominicano en New York y su aporte cultural en la diáspora así como también actores , productores, directores, artistas , personalidades de la industria, patrocinadores entre otras personalidades que acudieron al llamado cultural que unifica las comunidades.

La gran noche de apertura comenzó con las palabras de Henry Domínguez director creativo del DFFNYC y Edwin Pérez director del festival en su 11 aniversario quienes les dieron la bienvenida a todos los presentes dándole paso al fundador de la organización cultural Armando Guareño.

“Buenas noches, quiero decirles que este festival es de todos ustedes. Gracias por tanto apoyo. Aquí estamos siempre aportando un poco a la cultura dominicana, latinoamericana, a través de la industria del cine. Once años de mucho sacrificio pero con mucha pasión, porque hacemos esto de corazón para que el público lo pueda disfrutar al máximo, para que la diáspora se reencuentre con las imágenes, el sonido y las historias de nuestras películas. Porque yo creo que nuestra cultura debe ser conocida más allá de la dominicanidad, entonces aparte de promocionar la cultura dominicana, queremos también que otras culturas conozcan quienes somos nosotros a través del cine, y esa es la razón de diversificar un poco más nuestra audiencia”, dijo Armando Guareño.

“Queremos llegar a cada rincón con nuestro festival de cine. Por ejemplo, la gente de New Jersey y Pensilvania, no puede venir a New York al Festival de Cine, nosotros vamos a llegar a ellos, con la salvedad de que nuestro Festival de Cine de New Jersey será del 16 al 21 de febrero y luego estaremos en Puerto Rico, Miami y más lejos de ahí con Dios Estaremos. Nuestro crecimiento ha sido algo inesperado, yo creo que por esa razón el Estado de Nueva York declaró al día 9, como el día del Festival de Cine dominicano; o sea que hemos trabajado fuertemente y han reconocido el valor cultural que hemos aportado a la ciudad. La programación cuenta con 80 películas entre largometrajes, documentales y cortometrajes; tenemos 5 espacios o teatros para proyectar las películas, tenemos charlas con todos los actores, muy buenas. Yo les pido a la gente que entre al festival de cine dominicano.com que ahí está toda la programación o donde dice realidad fescinerd.com y ahí van a encontrar toda la información de lo que es el Festival de Cine Dominicano”, agregó Guareño.

“Muchas estrellas esta noche. Tenemos a Catherine Castro una gran actriz dominicana de Hollywood, tenemos al protagonista de la noche, Isaac Saviñon, tenemos a José Guillermo Cortines, tenemos a Martha González, a Elvis Nolasco, a Kiki Meléndez, y una gran estrella que está surgiendo en la industria de Hollywood que se llama Elvin Tosca. Y sí, tenemos un manjar de estrellas. El festival será del 1 al 9 de noviembre, comenzando en el United Palace, al otro día tenemos charla todo el día en Alianza Dominicana, de ahí nos mudamos a Cinépolis en la 23, del 3 al 6, y del 7 al 9 nos vamos a una nueva sección que tenemos y que se llama Cinema y Cóctel que se estará trabajando en Copacabana”, finalizó diciendo Armando Guareño.

En la gran noche, Armando Guareño dijo que el reconocimiento fue entregado por la propia Comisionada Anne del Castillo, durante la celebración de la décima edición del Festival de Cine Dominicano en Nueva York en el United Palace donde la Diáspora Dominicano, los medios de comunicación y los oficiales electos, aplaudieron y gritaron de emoción. “Este reconocimiento no solamente él para nuestro festival de cine, también es para la diáspora dominicana” “Muchas gracias a nuestra Comisionada Castillo y el ex Alcalde Bill de Blasio, con este reconocimiento de alcalde de New York hemos alcanzado una meta que nos impulsará hacia nuevos niveles de crecimiento y nuevos retos. Recibir este reconocimiento es un gran honor, es una experiencia grandiosa y memorable”.

El Dominican Film Festival de New York en su onceava edición del Festival es dirigido por Cine Art Entertainment Production que organiza el evento anual neoyorquino con el objetivo de mostrar lo mejor del cine dominicano en la Diáspora, el DFFNYC, dio inicio con la premier internacional de la película “El App” dirigida por Tabaré Blanchard y el cortometraje “Weak” de la directora dominicano-americana Katherine Castro. “Por eso vengo al río”, ópera del director Fernando Blanco y “Diáspora” dirigida por Héctor Valdez, para cerrar el festival el día 9 de noviembre. Con esta doble clausura, el festival rendirá homenaje a la diáspora dominicana.

EL App, es protagonizada por Isaac Saviñón cuenta la historia de Jackie uno de los hackers más renombrados mundialmente y ahora ha desarrollado su obra maestra, una aplicación que permite a cualquier persona hackear cualquier cuenta de las redes sociales y obtener toda la información con solo usar el número de teléfono de dicha persona. Incluso si esa información se ha eliminado, la aplicación puede recuperarla.

La esencia pura de esta aplicación abre la posibilidad de crear un caos mundial si cae en las manos equivocadas y una vez que se ha hecho público su existencia en una publicación en línea, la vida de Jackie corre peligro.

La película “Weak” trata de una investigación sobre dos compañeras: una sufre de depresión y la otra la ayuda a manejar sus problemas de salud mental. Un giro inesperado de los acontecimientos en un campo de tiros, desenlaza una revelación.

Entre las nuevas novedades de la programación del DFFNYC 2022, el festival anuncia una sección paralela “Cinema y cocktail” en colaboración con el legendario night-club Copacabana. En esta sección paralela se estará presentando el estreno mundial del documental “La trayectoria del son y salsa” dirigido por Eddy Coradin. En ese mismo orden se presentará dos documentales “La reinas de la risa” y “Broad Abroad” de la productora, directora y actriz Kiki Meléndez. Esta muestra también incluye el documental de Amazon Music “La Cuna del Dembow” del director Rodrigo Rodríguez entre otras.

La programación completa se puede ver en https://festcinerd.net/, ahí encontrarán el resto de las películas en competencia oficial, retrospectiva, presentaciones especiales, panel, y muchas más muestras que convertirán el DFFNYC 2022 en una programación diversa y exquisita.

Este gran evento fue realizado en su apertura en el Teatro United Palace de New York y conducido por los comunicadores Yaneli Sosa y Abel Ramirez.