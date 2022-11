EEUU conmemora hoy a los veteranos de las Fuerzas Armadas

Cada 11 de noviembre, los Estados Unidos recuerda a los hombre y mujeres que han formado parte de sus Fuerzas Armadas, bajo el nombre del Día de los Veteranos o Veterans Day.

De acuerdo con datos del gobierno federal, hay casi 19 millones de veteranos, lo que significa menos de un 10 % de los adultos mayores de los Estados Unidos. Actualmente, la mayoría de los veteranos de las Fuerzas Armadas estadounidenses han servido en la guerra del Golfo y en Vietnam.

El Pew Research advierte de una baja en la población con experiencia militar y personal activo. En 1968, cuando el servicio militar era obligatorio, la población en servicio era de 3.5 millones, mientras que en la actualidad hay 1.4 millones.

Origen

El Día de los Veteranos se celebra el 11 de noviembre por el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1918. Es un día feriado oficial, pero otorgar el día a los trabajadores no es obligatorio, dejado al criterio de la compañía.

En 1919, el presidente Woodrow Wilson decretó la festividad bajo el nombre del Día del Armisticio en honor a los caídos en la guerra. En 1938 pasó a ser un feriado nacional y en 1954 el Congreso incluyó a los soldados que habían servido en la Segunda Guerra Mundial y en las demás batallas de los EEUU, por lo que el nombre cambió al Día de los Veteranos.

Una ley aprobada en 1968 movió la conmemoración al cuarto lunes de octubre, pero en 1978 el Congreso devolvió la observancia a su fecha tradicional debido a la importancia de la fecha para muchos estadounidenses.

Cómo celebrar el Día de los Veteranos

En Estado Unidos se realizan diferentes eventos para conmemorar el día. En las casas se cuelga una bandera del país o se llevan pequeñas banderas a las tumbas de los caídos en batalla.

La mayoría de comercios honran con descuentos o productos de regalo a aquellos que demuestren ser veteranos.

Pero el evento con más relevancia es la procesión que se realiza hacia la tumba del Soldado Desconocido, en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia.

Se suele confundir el Día de los Veteranos con el "Memorial Day", pero mientras que en el primero se honra a los que arriesgaron su vida en un conflicto armado, pero aún siguen con vida, el segundo conmemora a todos aquellos que desafortunadamente perdieron la vida en una batalla al servicio del ejército de EEUU.

El Memorial Day o Día de los Caídos se conmemora el último lunes de mayo.

"Thank you for yours services", es la frase con la que los ciudadanos se dirigen a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.