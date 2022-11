Un dominicano es arrestado con 20,000 píldoras de fentanilo en Manhattan

Un dominicano fue arrestado en el barrido Chelsea en Manhattan con un cargamento de 20,000 píldoras de fentanilo "arcoíris", sin embargo, fue puesto en libertad sin fianza por no tener antecedentes penales, según informó The New York Post.

El hombre, identificado como Manuel Pagán, de 49 años y residente en Washington Heights, fue detenido en West 30th Street y 11th Avenue alrededor de las 2 de la tarde del viernes, en posesión de la sustancia que tiene en vilo a las autoridades estadounidenses por su alto consumo entre jóvenes y la cantidad de muertes por sobredosis que se le atribuye.

Pagán fue encontrado en posesión de “aproximadamente 20,000 pastillas multicolores de fentanilo M-30”, según los registros judiciales, citados por The Post.

Te puede interesar Cambian los métodos de fabricación de cocaína para mejorar rendimiento, según informe

Dichos registros señalan que el hombre fue acusado por posesión criminal de una sustancia controlada en primer grado y luego puesto en libertad sin fianza.

A pesar de que la ley estatal incluye el delito de posesión criminal en primer grado de una sustancia controlada, tras los ajustes a las controvertidas reformas de la justicia penal de 2019 que prohíben a los jueces fijar la fianza en la mayoría de los casos penales, Pagán fue liberado sin fianza por el juez de Manhattan, James Clyne.

De acuerdo con un representante de la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de la ciudad que lleva el caso, en la solicitud se establecía que Pagán fuera retenido con fianza de 100,000 o 250,000 dólares en efectivo, lo que no sucedió debido a la decisión del juez

Clyne ordenó el domingo libertad bajo supervisión para el arrestado, lo que significa que el hombre puede transitar por las calles de Nueva York siempre y cuando cumpla algunas condiciones, que pueden incluir los registros obligatorios, hasta el 15 de diciembre cuando le toca regresar a la corte.

El año pasado el mismo juez también liberó a un vagabundo con problemas sin derecho a fianza en medio de una ola de crímenes que llevó a cabo el sospechoso en un periodo de 36 horas, señaló The Post, esto debido a que no tenía antecedentes penales, como el mismo indicó a los agentes policiales que lo apresaron.

La autoridades de Nueva York incautaron el mes pasado 15,000 tabletas de fentanilo escondidas en un juguete clásico de Lego en momentos que la fabricación de esta droga ha aumentado su auge con los jóvenes como sus principales compradores.