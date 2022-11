Niño de 12 años es apuñalado durante un juego de baloncesto en Nueva York

El adolescente herido fue llevado al Columbia Presbyterian Hospital y su condición era estable el sábado en la noche. Mientras que la policía no ha anunciado arrestos ni la edad de atacante. ( FUENTE EXTERNA )

Un niño de 12 años fue apuñaldo en el pecho por un compañero que no aceptó el haber perdido durante un partido de baloncesto que disputaban. El hecho ocurrió en un parque en El Bronx a plena luz del día

De acuerdo con medios locales, el agresor se enfureció porque la víctima le estaba ganando mientras jugaban baloncesto en el parque Marble Hill alrededor de las 3:30 de la tarde del sábado y por ello lo cortó en el pecho con un objeto desconocido.

El adolescente herido fue llevado al Columbia Presbyterian Hospital y su condición era estable el sábado en la noche. Mientras que la policía no ha anunciado arrestos ni la edad de atacante, informó The New York Post.

En las últimas semanas se han reportado varios episodios violentos en Nueva York, en los que los menores de edad, tanto víctimas como victimarios, aumentan cada vez más su participación, particularmente en las balaceras y ataques con armas blanca, señala en El Diario NY.

El pasado jueves varios desconocidos dispararon contra un joven, de 18 años, cuando este salía de la escuela secundaria en Queens, provocándole la muerte en la escena.