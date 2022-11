Temperaturas más cálidas para Buffalo este lunes, tras nevada "histórica"

El Servicio Nacional de Meteorología de Buffalo (NWS, en inglés) prevé unas termperaturas más cálidas y una reducción de la nieve para este lunes, luego que toda la zona oeste del estado de Nueva York sufriera una nevada que medios locales han calificado de "histórica".

"La nieve persistente del lago Ontario disminuirá esta mañana. Habrá viento hasta la tarde, con ráfagas de hasta 50 millas por hora al noreste de los lagos. Hoy también será mucho mas calido que ayer, con temperaturas altas entre los 30 y los 40 grados", fue el reporte de la entidad.

Lingering snow off of Lake Ontario will taper off this morning. It'll be windy through early evening, gusting up to 50 mph northeast of the lakes. Today will also be much warmer than yesterday, with high temperatures in the mid 30s to lower 40s. pic.twitter.com/Qoyb4BP0UN — NWS Buffalo (@NWSBUFFALO) November 21, 2022

El NWS de Buffalo también alertó a los residentes sobre los frentes fríos asociados a las ráfagas de nieve, ya que "son un peligro clave para el clima invernal".

Snow squalls are often associated with strong cold fronts and are a key winter weather hazard. Sudden whiteout conditions, gusty winds, and falling temperatures produce icy roads in just a few minutes. There is no safe place on a highway during a snow squall. #SnowSquallSafety pic.twitter.com/cr8VCpnPMY — NWS Buffalo (@NWSBUFFALO) November 21, 2022

Además, llamó a la población a no tomar carreteras durante una tormenta de nieve, debido a que las condiciones de oscuridad, las ráfagas de viento y la caída de las temperaturas provocan que las vías se congelen. "No hay lugar seguro en una carretera durante una tormenta de nieve", sentenció la órgano.

Durante el fin de semana la tormenta al oeste del estado de Nueva York dejó más de seis pies de nieve en algunos lugares, lo que provocó que carreteras quedaran sepultadas y muchos vuelos fueran cancelados, afectando la programación del Día de Acción de Gracias de muchos residentes.

De acuerdo con el ejecutivo del condado de Erie, citado por El Diario NY, hubo dos muertos relacionadas con el retiro de nieve, asociadas con eventos cardíacos", dijo Mark Poloncarz.

“Enviamos nuestras más profundas condolencias y recordamos a todos que esta nieve es muy pesada y peligrosa”, tuiteó Poloncarz.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió desde finales de la semana el estado de emergencia por la intensa nevada, además el Departamento de Transporte dispuso el cierre de carreteras y 3,287 supervisores y operadores para responder a cualquier eventualidad.

VIDEO: Snow with a lightning strike in Buffalo, New York pic.twitter.com/56P0IA67L6 — Breaking News (@NewsJunkieBreak) November 18, 2022

“Debido a que fuimos tan preventivos en este ataque, pudimos evitar muchas tragedias”, manifestó Hochul.

La gobernadora agregó que la ayuda se duplicará, de manera especial el número de miembros de la Guardia Nacional de Nueva York, que serán enviados al condado de Erie para ayudar a retirar la nieve y colaborar con los residentes.