Winston, el primer bulldog francés en ganar la exposición canina en EEUU

Este jueves 24 de noviembre los estadounidenses celebraron el Día de Acción de Gracias, y también se realizó la edición número 21 de la Exposición Nacional Canina en el Kennel Club de Filadelfia, y por su supuesto, el tradicional Desfile de Macy's en Nueva York.

Cada gala es disfrutada por millones de espectadores, pero este año el acontecimiento más importantes para las mascotas fue especialmente encantador, ya que el ganador fue Winston, un perro bulldog francés que se consagró en el primer can de esta raza en ganar el evento en toda su historia.

El perrito de tres años de edad compitió en el "Best in Show" contra otros 2,000 canes y para ganarles tuvo que resaltar en las diferentes rondas. En la primera compitió con los perros de su propia raza por el título de "el mejor de su raza"; luego representó a su raza para competir por "el primero de su grupo", para el que necesitaba destacar en alguna de estas categorías: deportista, terrier, juguete, trabajo, sabueso, no deportista y pastoreo, para finalmente pasar a la ronda más importante: "el mejor de la exposición".

Winston pasó cada ronda y en el proceso se ganó el cariño y la atención del público hasta convertirse en el primer bulldog francés en llegar al primer puesto.

“Han acaparado el mercado con energía, entusiasmo y puro coraje”, aclamó John O' Hurley, el presentador del exitoso programa, sobre Winston y su entrenador, Perry Payson.

El triunfo del simpático perro fue celebrado por los usuarios de las redes sociales que le otorgaron miles de "me gusta", principalmente en su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene miles de seguidores y, cuya biografía reza: “Solo un bulldog francés joven, soltero y macho que vive el sueño en Seattle con mis padres”.

La exposición canina se inauguró en 1879 y se convirtió en un evento anual en 1933. En 2002 la cadena NBC la transmitió por primera y desde entonces se convirtió en la exposición canina más vista de la televisión norteamericana, con 20 millones de personas este 2022.