Elon Musk sobre la posibilidad de su asesinato: el riesgo "es bastante significativo"

Desde la compra de Twitter, Elon Musk no ha escapado de los titulares y se puede decir que el número de sus detractores ha aumentado debido a que sus decisiones, al frente de la red social, no han logrado un equilibrio entre la libertad de expresión y la moderación de los contenidos, tal vez el multimillonario sea consciente de ello ya que se refirió a las posibilidades de que sea asesinado.

"Francamente el riesgo de que me suceda algo malo, o incluso que literalmente me disparen, es bastante significativo", señaló Musk durante una sesión de preguntas y respuestas en Twitter Spaces.

"No es tan difícil matar a alguien si quisieras, así que espero que no lo hagan, y que el destino me sonría y no ocurra. Definitivamente, hay algún riesgo allí", reflexionó Musk.

El CEO de Tesla agregó que "al final del día, solo queremos tener un futuro en el que no estemos oprimidos". "[Donde] no se suprima nuestra expresión, y podamos decir lo que queramos decir sin temor a represalias”, declaró.

Dijo que “mientras no estés causando daño a otra persona, deberías poder decir lo que quieras”, actitud que ha mantenido desde su llegada en Twitter que se ha traducido en restablecer cuentas suspendidas, incluida la del expresidente Donald Trump, así como el anuncio de una "amnistía general" a todos los expulsados que no habían infringido la ley ni se habían involucrado en spam.

El fin de la política contra la desinformación sobre el COVID-19 también llegó bajo la nueva administración liderada por Musk, que también desmanteló los equipos de confianza y seguridad de la compañía en medio de los despidos masivos que han tenido lugar en las últimas semanas.

Las afirmaciones de Musk tienen lugar después que el periodista Matt Taibbi publicara el viernes pasado los " Twitter Files", una selección de documentos internos de la empresa.

Esta publicación incluía archivos que mostraban al equipo de campaña de Joe Biden instruyendo a los empleados de la compañía para eliminar contenido político en octubre de 2020, a unas semanas de convertirse en el presidente de los Estados Unidos.

“Si Twitter está cumpliendo con las órdenes de un equipo antes de una elección y silenciando las voces disidentes en una elección fundamental, esa es la definición de interferencia electoral”, dijo Musk, quien ha sido muy crítico con la administración anterior de la plataforma.

Musk prometió continuar desvelando información sobre esta polémica. “La idea aquí es aclarar todo lo que sucedió en el pasado para generar confianza pública para el futuro”.