Dos personas caen por el hueco de un ascensor de una tienda Target en El Bronx

Dos personas cayeron este miércoles por el hueco del ascensor de una tienda Target ubicada en El Bronx, según informaron las autoridades.

El Departamento de Bomberos (FDNY por sus siglas en inglés), indicó que una persona realizó una llamada al 911 para reportar el incidente que ocurrió pasadas las 11 de la mañana. La tienda está ubicada en Exterior Street.

Los afectados fueron un joven de 16 años y uno 20. Según dijo el FDNY en una conferencia de prensa, el menor de los dos cayó encima de la cabina del ascensor, mientras que el mayor de ellos se cayó en el fondo del hueco.

“La primera víctima fue removida de inmediato”, dijo el FDNY. “La segunda víctima fue una operación un poco más difícil. Estaba debajo del ascensor”, continuó.

“El joven de 20 años estaba de 10 a 15 pies por debajo del ascensor "en el pozo", por lo que el FDNY instaló un sistema de cuerdas para levantarlo”, informó el NY Post.

FDNY Deputy Assistant Chief Sarrocco and #FDNY EMS Division Chief Flynn provide an update on a confined space rescue in the #Bronx today.

También indicaron que el hombre de 20 años estaba consciente cuando fue trasladado a un hospital en estado crítico.

Mientras que el joven de 16 años fue trasladado de urgencia al Hospital de Harlem en condición estable, según la policía, reportó el Post.

El FDNY dijo que no quedó claro cómo ambos hombres cayeron al pozo, pero se cree que cayeron tres pisos.