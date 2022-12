Cientos de evacuados por un incendio en un ferry de Staten Island

Cientos de personas fueron evacuadas de un ferry de Staten Island luego de que se iniciara un incendio en hora pico de la tarde de este jueves, según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York.

De acuerdo con medios estadounidenses, el fuego comenzó en la sala de máquinas de un barco identificado como "Sandy Ground" cuando se dirigía al distrito exterior justo antes de las 5:20 de la tarde, lo que obligó a que los más de 800 pasajeros a bordo se pusieran los chalecos salvavidas y otros se dirigieran a botes.

El Diario NY señala que hasta la noche de este jueves no se habían reportado heridos.

El medio informó que los primeros cuerpos de rescate que respondieron al llamado de auxilio corrieron hacia el bote en llamas, que se encontraba anclado en el puerto justo al lado del muelle, mientras en tierra otro grupo de bomberos combatían el incendio, el que lograron contener en el lugar en que inició.

De los más de 500 pasajeros que estaban en el barco, solo algunos fueron evacuados en remolcadores y transportados a la terminal de transbordadores de St. George en Staten Island. Otros pasajeros que permanecieron a bordo fueron llevados a la terminal en una segunda embarcación.

Video from Staten Island Ferry passenger, Danielle Santora who was aboard the ferry that has since been evacuated due to fire in mechanical room pic.twitter.com/IeZfcMxn5e — Victoria Manna (@Victoriamanna) December 22, 2022

A pesar del momento, las personas mantuvieron la calma y muchos tomaron sus celulares para grabar el incidente, incluso un pasajero transmitió en vivo para Facebook todo el proceso de evacuación.

De acuerdo con Sal Chatman Morando, la persona que transmitió en Facebook, la alerta de incendio la dio un hombre que había comenzado a gritar que salía humo “pesado, muy pesado” del fondo del bote.

“Pensé que estaba loco, pensé que no había manera”, relató Morando.