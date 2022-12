"Tití me preguntó" y "Saoko", entre las canciones favoritas de Barack Obama en 2022

Se ha hecho costumbre que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, comparta con sus seguidores la lista de las canciones escuchadas durante el año, cada vez los títulos son más variados y para este 2022 contó con Bad Bunny y Rosalía como los representantes de la música latina entre sus títulos "favoritos".

"Siempre disfruto compartir mi lista de reproducción de música de Fin de Año con todos ustedes, y este año escuchamos muchas canciones geniales. Aquí están algunas de mis favoritos", escribió Obama con una imagen que muestra al 'Conejo malo' en segundo lugar con su canción "Tití me preguntó" del álbum “Un verano sin ti”, que estuvo 13 semanas en el primer puesto de la lista Billboard 200.

En el puesto nueve se ubicó a la española Rosalía con "Saoko" del álbum "Motomami", que se llevó el Latin Grammy al Álbum del Año.

"The heart part 5" de Kendrick Lamar, "POF" de Ari Lennox, "Something in the orange" de Zach Bryan, "Last Last"de Burna Boy, "American Teenager" de Ethel Cain, "Communion in my cup"de Tank and The Bangas ft. The Ton3s, "Pull Up"de Koffee, "Rush" de Ayra Starr, completan el top 10 dentro de las 25 canciones presentadas por Obama.

La cantante estadounidense Beyoncé también está incluida en la lista del exmandatario con la canción "Break my soul", seguida de "Life is good" de SiR ft. Scribz Riley, "That's where I am" de Maggie Rogers, "Dodinin" de Leyla McCalla, "Sunshine" de Steve Lacy ft. Fousheé, "Calm Dpwn" de Rema, "Problem with it" de Plains, "Feelings 4 you" de Xavier Omar, "Belize" de Danger Mouse & BlackThoughht ft. MF DOOM.

Cierran el ranking: "Tamagotchi" de Oma Apollo, "Home maker" de Sudan Archives, "Where I go" de NXWorries (Anderson .Paak & Knxwledge) ft H.E.R., "Shirt" de SZA, "About damn time" de Lizzo y "'Round midnight" de Adam Blackstone & Jazmine Sullivan.

Sus libros favoritos

Obama no solo compartió sus títulos favoritos en música, sino también en el séptimo arte y la literatura, en este último el primer lugar lo encabeza "The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times", de su esposa Michelle, que debutó en primer lugar de la lista de libros más vendidos del diario USA Today a finales de noviembre.

"Soy un poco parcial en este caso", se permitió bromear el exmandatario sobre la elección del primer lugar en su lista de libros favoritos de este 2022.

Te puede interesar World Voices se consolida como productora de contenido de audio

Según la reseña de USA Today, en su último libro, Michelle Obama reflexiona sobre cómo navegar por un mundo cada vez más estresante.

"Sea of Tranquility" de la canadiense Emily St. John Mandel, una novela ambientada en Vancouver en 1912 que da un salto en el tiempo hasta llevar al lector a una colonia oscura en la Luna 500 años después. "Trust" del argentino Hernán Díaz, es el único título de un escritor latino en la lista de Obama.

"The Revolutionary: Samuel Adams" de Stacy Schiff; "The Furrows: A Novel" de Namwali Serpell; "South to America: A journey below the Mason-Dixon to understand the soul of a nation" de Imani Perry, "The school for good mothers" de Jessamine Chan, "Black Cake" de Charmine Wilkerson; "Ducks: Two years in the oil sands" de Kate Beaton; "An Immense world: How animal senses reveal the hidden realms around us", de Ed Yong; "Liberation Day", de George Saunders, "The Candy House", de Jennifer Egan.

Mientras que "After lives", de Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel de Literatura 2021, cierra el recuento. Se trata de una novela ambientada en la Primera Guerra Mundial, en la zona africana dominada entonces por Alemania.

Y... las películas

Entre las preferidas de Obama en 2022 se encuentran "The Fabelmans", el filme más personal del reconocido director de cine Steven Spielberg; "Decision to leave", del cineasta surcoreano Chan-Wook Park; "Top gun: Maverick", dirigida por el estadounidense Joseph Kosinski y protagonizada por Tom Cruise; "El buen patrón", película española del director Fernando León de Aranoa y ganadora de múltiples premios; y las iraníes "A hero", del reconocido director Asghar Farhadi; y "Hit the road", dirigida por Panah Panahi.

También la película japonesa "Wheel of fortune and fantasy", de Ryusuke Hamaguchi; y las francesas "Petite maman", de Céline Sciamma; y "Happening", de Audrey Diwan.

View this post on Instagram A post shared by Barack Obama (@barackobama)

"Everything everywhere all at once", dirigida por los estadounidenses Dan Kwan y Daniel Scheinert; "After yang", del cineasta Kogonada; "The woman king", de la estadounidense Gina Prince-Bythewood; "Aftersun", ópera prima de la escocesa Charlotte Wells; "Emily the criminal", de John Patton Ford; el documental "Descendant", de Margaret Brown; "Till", de la directora nigeriana Chinonye Chukwu; y "Tar", dirigida por Todd Field y protagonizada por Cate Blanchett, también fueron incluidas en la acostumbrada lista del expresidente Barack Obama.