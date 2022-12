Elliot, la tormenta invernal sin precedentes que afecta a EEUU

Millones de estadounidenses soportaban temperaturas gélidas, condiciones de ventisca, cortes de energía y reuniones navideñas canceladas el viernes debido a una tormenta invernal casi sin precedentes que está exponiendo a un 60 % de la población a algún tipo de alerta por el mal clima.

Más de 200 millones de personas estaban bajo aviso el viernes, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El mapa del frío invernal “representa una de las advertencias más extensas de la historia”, dijeron los meteorólogos.

A powerful cold front continues to head toward the East Coast as of Friday morning. Many places are more than 30°F colder than yesterday! These images show the maximum 1-hr and 24-hr drops (not actual temperatures) with the frontal passage as of Friday morning. pic.twitter.com/XtyvayvnGq — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) December 23, 2022

Más de 3,400 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos fueron cancelados el viernes, según el sitio de seguimiento FlightAware. Algunos aeropuertos, incluido el internacional de Seattle-Tacoma, cerraron pistas.

Más de 458,000 hogares y negocios estaban sin electricidad el viernes por la mañana.

La enorme tormenta se extendió de frontera a frontera. En Canadá, WestJet canceló todos los vuelos el viernes en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, a partir de las 9 de la mañana. Y en México, los migrantes esperaban cerca de la frontera estadounidense bajo temperaturas inusualmente frías la decisión de la Corte Suprema sobre la vigencia del Título 42, una medida que impide a muchos solicitar asilo.

“Esto no es como un día de nieve cuando eras niño”, advirtió el presidente Joe Biden el jueves después de una sesión informativa con funcionarios federales. “Esto es algo serio”.

Los meteorólogos dijeron que un ciclón bomba —lo cual ocurre cuando la presión atmosférica desciende muy rápidamente durante una tormenta intensa— se desarrolló cerca de los Grandes Lagos, provocando condiciones de ventisca, incluidos fuertes vientos y nieve.

Los activistas también se apresuraron a sacar del frío a las personas sin hogar. En Chicago, Andy Robledo pasaría el día organizando esfuerzos para indigentes que recibieron tiendas de campaña, calentadores de propano y otros suministros a través de su organización sin fines de lucro, Feeding People Through Plants.

El servicio meteorológico pronostica la Navidad más fría en más de dos décadas en Filadelfia, donde las clases se dieron por internet el viernes o se cancelaron por completo.

En Dakota del Sur, la gobernadora Kristi Noem activó a la Guardia Nacional del estado para transportar leña del Servicio Forestal de Black Hills a la tribu Rosebud Sioux.

La mayor parte del oeste y partes del norte de Michigan estaban bajo advertencias de ventisca. El zoológico y un museo de arte en Detroit cerraron.

Byron Brown, alcalde de Buffalo, Nueva York, instó a la gente a quedarse en casa ya que los meteorólogos advirtieron que podrían caer de 0.6 a 1.2 metros (2 a 4 pies) de nieve durante el fin de semana.

En Nueva Inglaterra, las fuertes lluvias y ráfagas de viento de más de 96 kilómetros por hora (60 millas) dejaron sin electricidad a unos 150,000 hogares y negocios en Massachusetts, Rhode Island, Maine, New Hampshire y Vermont. Hubo otros 100,000 apagones en Connecticut.