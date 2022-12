Varios vuelos cancelados y otros retrasados desde Santo Domingo a Nueva York

Dos vuelos con ruta Santo Domingo-Nueva York fueron cancelados este lunes, mientras que tres que se dirigen hacia el mismo destino se encuentran en estado de delayed (retrasados), producto de los fuertes vientos y la nieve provocada por una tormenta invernal que ha azotado todo el territorio de Estados Unidos.

Según el portal especializado en vuelos flightaware, los vuelos retrasados son: JetBlue2510, cuya hora de salida desde SDQ (Las Américas) al JFK (Kennedy, NY) estaba programado para las 6:21 p.m., fue reprogramado para las 8:30 p.m. de este lunes.

Mientras que el vuelo JBU1010, también de JetBlue, cuya hora de salida está programada para las 2:30, muestra que tendrá un retraso de 35 minutos. El vuelo JBU2110, que estaba programado para salir a las 11:30 a.m., salió esta tarde desde el aeropuerto de Las Américas a las 12:29 p.m.

Los vuelos cancelados de este lunes son el JBU110 de JetBlue, programado para salir a las 4:15 a.m. y el cual todavía no se le ha asignado una hora de salida, y el JBU2210 que estaba programado para las 2:49 a.m., tampoco tiene una reasignación de salida.

Cancelaciones hacia Nueva Jersey

Flightaware muestra dos vuelos retrasados y uno cancelado cuyo destino son el Aeropuerto Internacional de Newark en Nueva Jersey.

El vuelo cancelado corresponde a la aerolínea United Airlines (UAL1472), cuya hora de salida estaba programada para las 6:00 a.m., mientras que los retrasos corresponden al vuelo JBU1804 de JetBlue programado para salir a las 6:00 a.m. y que salió este lunes a las 12:35 p.m. experimentando un retraso de más de seis horas. El segundo corresponde al vuelo UAL1473 de United, cuya hora de salida está programada para las 4:26 p.m. desde el aeropuerto de Las Américas y fue reprogramado para hoy a las 5:15 p.m.

Por el momento, tres vuelos con destino a Santo Domingo, presentan retrasos en el aeropuerto de JFK en Nueva York, y un solo retraso desde el aeropuerto de Newark en NJ, sin cancelaciones reportadas hasta el momento.

Las temperaturas permanecen este lunes gélidas y más frías de lo habitual en gran parte del este de Estados Unidos tras el paso de la tormenta.

"Gran parte del este de Estados Unidos seguirá congelado este lunes y comenzará una tendencia a la moderación el martes", informó en un comunicado el National Weather Service (NWS).

Durante el paso de Elliot, una tormenta provocada por un frente de aire ártico, perdieron la luz cerca de 1.7 millones de usuarios, entre hogares y negocios.

Más de 200 millones de estadounidenses, alrededor del 60 % de la población, se ha enfrentado a algún tipo de aviso o advertencia relacionado con el clima invernal, y las temperaturas cayeron drásticamente por debajo de lo normal desde el este de las Montañas Rocosas hasta los Apalaches.